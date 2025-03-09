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NBA》現役第5人！柯瑞與詹皇、杜蘭特等球星並列「2萬5」俱樂部

2025/03/09 17:12

柯瑞。（路透）柯瑞。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）持續在NBA創造歷史。他在今日以115：110擊敗活塞的比賽中，達成生涯25000分里程碑。賽後，柯瑞也發表了自己的感想。

柯瑞坦言自己並未刻意關注這項成就：「這其實是個驚喜，我知道自己快達成了，但直到場上聽到廣播時才意識到。」「據我所知，大概有10位球員能在同一支球隊完成這項成就，這真的很特別。這份名單上的名字都與籃球歷史密不可分，能加入其中真的很酷。」柯瑞補充。

現年36歲的柯瑞在第三節投進一記三分球，正式成為NBA史上第26位總得分突破25000分的球員。柯瑞全場攻下32分，賽後累積生涯得分來到25017分。值得一提的是，柯瑞目前距離「Logo爺」魏斯特（Jerry West）僅差190分，並落後名人堂傳奇球星「大嘴」米勒（Reggie Miller）277分，逐步攀升歷史得分榜。

此外，柯瑞也成為現役第5位總得分突破25000分的球員，與湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、太陽「死神」杜蘭特（Kevin Durant）、快艇「大鬍子」哈登（James Harden）以及金塊「忍者龜」魏斯布魯克（Russell Westbrook）並列。

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