晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》中繼3局無責失 王柏傑：最近3場最好的1次

2025/03/09 16:57

台鋼雄鷹王柏傑。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹王柏傑。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕台鋼雄鷹今天在亞太主球場打熱身賽，靠6局上攻出8分大局以9：6逆轉擊敗統一獅，投手群以王柏傑中繼3局失1分非責失的內容最好，他表示，這場的內容是最近3次出賽最好的1次，希望在下週開始的公辦熱身賽可以慢慢進入狀況。

王柏傑自5局下接替石萬金，讓統一7上7下還飆出3Ｋ，才被林岱安二壘安打、陳重廷高飛犧牲打失1分，投出4次三振都是對左打者。打線於6局上大舉反撲，靠7支安打、3次失誤灌進8分以8：5超前。

王柏傑指出，這場以直球為主，覺得品質、控球與身體狀況都很不錯，被打安打是變化球剛好偏高，又因為暴投讓跑者上三壘，「但那球沒有偏差很多，因為球數領先，本來就設定往地上丟，希望引誘打者揮棒。」

王柏傑表示，春訓沒有特別練習新球路，重點放在拉長用球數，含今天已經第3次至少投3局，前次投4局、用66球都是最多，這場的內容是最近3場最好，「可能因為統一也在調整，狀況還沒調整好。」

公辦熱身賽下週就要開始，王柏傑認為，有些東西在比賽中才練得到，希望慢慢進入比賽狀態，由於開季的定位是先發或長中繼，持續按照每週出賽1場的作息調整，雖然教練還沒交代，他已經做好7天後再上場的心理準備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中