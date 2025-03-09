中職》中繼3局無責失 王柏傑：最近3場最好的1次

台鋼雄鷹王柏傑。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕台鋼雄鷹今天在亞太主球場打熱身賽，靠6局上攻出8分大局以9：6逆轉擊敗統一獅，投手群以王柏傑中繼3局失1分非責失的內容最好，他表示，這場的內容是最近3次出賽最好的1次，希望在下週開始的公辦熱身賽可以慢慢進入狀況。

王柏傑自5局下接替石萬金，讓統一7上7下還飆出3Ｋ，才被林岱安二壘安打、陳重廷高飛犧牲打失1分，投出4次三振都是對左打者。打線於6局上大舉反撲，靠7支安打、3次失誤灌進8分以8：5超前。

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王柏傑指出，這場以直球為主，覺得品質、控球與身體狀況都很不錯，被打安打是變化球剛好偏高，又因為暴投讓跑者上三壘，「但那球沒有偏差很多，因為球數領先，本來就設定往地上丟，希望引誘打者揮棒。」

王柏傑表示，春訓沒有特別練習新球路，重點放在拉長用球數，含今天已經第3次至少投3局，前次投4局、用66球都是最多，這場的內容是最近3場最好，「可能因為統一也在調整，狀況還沒調整好。」

公辦熱身賽下週就要開始，王柏傑認為，有些東西在比賽中才練得到，希望慢慢進入比賽狀態，由於開季的定位是先發或長中繼，持續按照每週出賽1場的作息調整，雖然教練還沒交代，他已經做好7天後再上場的心理準備。

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