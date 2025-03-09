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TPBL》艾德22分、10籃板率海神3連勝 與第2名的夢想家已無勝差

2025/03/09 17:01

艾德。（聯盟提供）艾德。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄海神今在主場迎戰夢想家，靠艾德22分、10籃板領軍，以109：95收下3連勝，賽後戰績14勝10敗，與第二名的夢想家已經沒有勝差，夢想家賽後戰績為13勝9敗。

海神昨在主場力退新竹攻城獅收下2連勝，此役三位登錄的洋將上半場都有不俗表現，摩爾斯繳全場最高16分、艾德挹注15分，克雷格拿下12分，助隊打完前兩節握有60：44雙位數優勢，夢想家上半場籃板少了對手9個，助攻更少了10次，貝奇、班尼特與林俊吉各有10分進帳。

海神易籃後多點開花，輪到本土球員跳出來，替補的于煥亞單節攻下5分，蘇文儒、陳懷安與林任鴻都有三分彈演出，帶著17分領先進入決勝節，夢想家末節在馬建豪帶領下試圖反撲，貝奇倒數1分49秒外線破網，幫助夢想家追到93：102，不過為時已晚，海神成功將對戰成績改寫為2勝2負。

海神5人得分超過雙位數，摩爾斯挹注18分、10籃板，克雷格19分、4抄截，蘇文儒與于煥亞都有15分進帳。

夢想家方面，馬建豪拿全隊最高20分，林俊吉14分、7助攻，貝奇18分、9籃板，高柏鎧15分、12籃板，蔣淯安此役上場6分鐘，拿下2分。

克雷格。（聯盟提供）克雷格。（聯盟提供）

貝奇。（聯盟提供）貝奇。（聯盟提供）

林俊吉。（聯盟提供）林俊吉。（聯盟提供）

摩爾斯。（聯盟提供）摩爾斯。（聯盟提供）

蘇文儒。（聯盟提供）蘇文儒。（聯盟提供）

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