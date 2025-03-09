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東超》林書豪繳18分加蘇士軒致勝三分球 國王逆轉奪季軍創最佳

2025/03/09 18:13

林書豪。（新北國王提供）林書豪。（新北國王提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕新北國王今天在東亞超級聯賽季軍戰迎戰琉球黃金國王，林書豪狀態復甦繳18分，加上蘇士軒逆轉超前的三分球，終場以84：80擊退對手收下季軍，締造隊史最佳成績。

國王上季在東超拿下第4名，這季捲土重來，同樣闖進4強，但4強戰敗給勁敵廣島蜻蜓，只能和琉球黃金國王拚季軍。至於前役才從大腿傷勢中復出的林書豪，今天同樣上陣，希望能為球隊爭取隊史最佳成績。

新北國王本季兩度和黃金國王交手，拿下1勝1負，前次碰頭新北國王在林書豪和奧帝聯手之下，以36分差大勝對手。

開局兩隊在首節一度拉鋸，黃金國王在第2節最多取得11分領先，隨後桑尼跳出來得分助隊止血，今天替補上陣的林書豪狀況看似不錯，該節命中壓哨三分球，助隊迎頭趕上，半場打完新北國王暫時以39：41落後。林書豪今天在上半場三分球4投2中，繳出全隊最高13分。

易籃後，新北國王靠著桑尼的三分球一度追平，但黃金國王洋將頻頻強攻籃下又取得領先，雙方展開拉鋸。不過，第4節新北國王又出現進攻當機情況，陷入落後，只能一路苦追。

終場前2分半鐘，新北國王靠著林書緯三分打追到3分差，最後關頭禁區大將桑尼犯滿畢業，一度出現危機，但隨後奧帝飆進三分球、曼尼高籃下放進2分，新北國王僅落後1分。

終場前31秒，新北國王成功防守，蘇士軒在最後13秒飆進三分球，取得2分領先，又成功守住對手，加上曼尼高兩罰俱中，新北國王握有4分優勢，也守下勝利。

新北國王今天5人得分上雙，林書豪繳出全隊最高18分、3籃板，林書緯、曼尼高都16分。

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