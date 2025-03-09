晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

HBL女冠軍賽》彭郁榛轟30分率北一女打敗永仁 隊史首度2連霸

2025/03/09 18:19

北一女拿下本屆HBL冠軍。（記者林岳甫攝）北一女拿下本屆HBL冠軍。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕北一女中今天在113學年HBL女子甲級冠軍賽，靠著彭郁榛轟30分，最終以96：84打敗永仁高中，收下隊史第3冠，更是首度完成2連霸。

北一女上屆奪冠，也是隊史繼100學年後再收第2冠，本屆將尋求首次衛冕；永仁本屆雖在12強預賽意外掉入外卡，不過仍躋身8強，且在8強更是7場全勝風光取得頭號種子進軍台北小巨蛋。

北一女第一節火力全開，單節進帳35分，取得雙位數領先，即使永仁在第二節試圖追分，但手感火燙的彭郁榛及潘陳家姍連續命中三分球，衛冕軍又把差距擴大至17分，半場結束以55：42領先，北一女半場表現最佳是彭郁榛16分。

永仁在第三節持續追分，並追到56：60，只是北一女很快振作尤其彭郁榛關鍵抄截上籃，幫助球隊依舊以73：62領先進入第四節，北一女在第四節依舊守住領先，且還一度領先18分，最終就成功捧起隊史第3冠，也是她們首度連霸。

北一女此仗表現最佳是彭郁榛，她攻下30分，加上昨天4強對淡水商工的關鍵上籃，北一女能完成連霸，她功不可沒；潘陳家姍23分、吳欣穎15分。

永仁從8強起連戰皆捷，無奈冠軍賽還是欠缺一口氣，無緣隊史第3冠，曾廷翊22分最多，黃少縵20分、黃翊蓁15分。

HBL女冠軍賽》彭郁榛轟30分率北一女打敗永仁 隊史首度2連霸北一女彭郁榛轟下30分。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中