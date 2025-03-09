HBL女冠軍賽》彭郁榛轟30分率北一女打敗永仁 隊史首度2連霸

北一女拿下本屆HBL冠軍。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕北一女中今天在113學年HBL女子甲級冠軍賽，靠著彭郁榛轟30分，最終以96：84打敗永仁高中，收下隊史第3冠，更是首度完成2連霸。

北一女上屆奪冠，也是隊史繼100學年後再收第2冠，本屆將尋求首次衛冕；永仁本屆雖在12強預賽意外掉入外卡，不過仍躋身8強，且在8強更是7場全勝風光取得頭號種子進軍台北小巨蛋。

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北一女第一節火力全開，單節進帳35分，取得雙位數領先，即使永仁在第二節試圖追分，但手感火燙的彭郁榛及潘陳家姍連續命中三分球，衛冕軍又把差距擴大至17分，半場結束以55：42領先，北一女半場表現最佳是彭郁榛16分。

永仁在第三節持續追分，並追到56：60，只是北一女很快振作尤其彭郁榛關鍵抄截上籃，幫助球隊依舊以73：62領先進入第四節，北一女在第四節依舊守住領先，且還一度領先18分，最終就成功捧起隊史第3冠，也是她們首度連霸。

北一女此仗表現最佳是彭郁榛，她攻下30分，加上昨天4強對淡水商工的關鍵上籃，北一女能完成連霸，她功不可沒；潘陳家姍23分、吳欣穎15分。

永仁從8強起連戰皆捷，無奈冠軍賽還是欠缺一口氣，無緣隊史第3冠，曾廷翊22分最多，黃少縵20分、黃翊蓁15分。

北一女彭郁榛轟下30分。（記者林正堃攝）



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