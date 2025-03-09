NBA》塞爾提克38歲老將成勝利關鍵 塔圖姆：我是他的超級粉絲！

塔圖姆。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕現年38歲的塞爾提克老將哈佛德（Al Horford），在今日以111：101擊敗老對手湖人的比賽中，貢獻了一場經典級的攻守表現，成為塞爾提克奪勝的關鍵。賽後，塔圖姆（Jayson Tatum）也不禁向哈佛德告白表示：「我是哈佛德的超級粉絲，我愛這個傢伙！」

即便哈佛德已邁入NBA生涯第18個賽季，卻依舊能鎖死湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與東契奇（Luka Doncic）。本場比賽，東契奇雖攻下34分、8籃板、3助攻、1抄截的表現，投籃命中率與三分球命中率皆達到50%，但全場發生5次失誤，正負值－19為全場最低；詹姆斯攻下22分、14籃板、9助攻，但三分球6投0中，正負值僅－11。

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除了防守端的精彩演出，哈佛德本場比賽上場37分鐘，也貢獻了14分（9 投 5 中）、9籃板、4助攻、3抄截、1火鍋、1顆三分球的表現，投籃命中率高達55.6%，正負值＋16為全場第2高。

「哈佛德是獨一無二的，他是我們防守的核心，也是這支球隊的靈魂人物。他讓我們在情緒上保持穩定。他在第18個賽季仍能做到這些，真的很不可思議。」塔圖姆賽後稱讚道。塔圖姆進一步強調：「他邁入職業生涯第18年，仍是爭冠球隊的關鍵人物。我們沒有他，根本不可能走到現在這個位置。他在防守端的貢獻太重要了，我們對他換防、鎖住對手充滿信心。」

塞爾提克老將哈佛德（右）今天在攻防兩端都表現出色。（路透）

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