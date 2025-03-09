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東超》關鍵三分球價值25萬美元！蘇士軒：季軍對我們而言意義重大

2025/03/09 19:10

蘇士軒。（東亞超級聯賽提供）蘇士軒。（東亞超級聯賽提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕新北國王大前鋒蘇士軒今天在東亞超級聯賽季軍戰終場前13秒投進逆轉超前三分球，助隊以84：80擊退琉球黃金國王，收下隊史最佳季軍，並進帳25萬美元（約821萬台幣）獎金。

新北國王今天面對黃金國王一路苦戰，決勝節尾聲才靠著蘇士軒三分球逆轉戰局。對於當下情況，蘇士軒表示，「以我們當下陣容，對方防守一定會把重心放在（林）書豪、（林）書緯跟曼尼高身上，我在上場前有心理準備球可能會到我身上，當下也沒有想太多，出現空檔就投了。」

蘇士軒透露，這是他生涯首度投進關鍵球，且因為他這球，球隊贏下季軍和25萬美元，他笑說：「有收到訊息說，這是最貴的三分球。」但他也提到，當下沒有慶祝太久，因為其實對方還有進攻時間，得馬上做好防守。

國王成功雪恥，這次抱回季軍，蘇士軒表示，這座季軍其實對球隊而言意義重大，「雖然我們是連兩年晉級4強的球隊，但上一場落敗讓我們士氣有點影響，大家滿失望也滿難過的。昨天練球大家有坐下來溝通，很開心今天比賽馬上有收到效果，也抱回這座季軍。」

蘇士軒（17號）投進致勝三分球。（東亞超級聯賽提供）蘇士軒（17號）投進致勝三分球。（東亞超級聯賽提供）

東亞超級聯賽提供東亞超級聯賽提供

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