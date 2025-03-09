TPBL》特攻新洋將好香！飛馳轟新高40分率隊輕取戰神4連勝

飛馳。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北中信特攻今在主場迎戰台北台新戰神，新洋將飛馳轟下來台新高40分，率隊以105：82拿下勝利，本季首度締造4連勝，賽後戰績與第4名的戰神同為11勝12敗。

中信特攻近期在找來新洋將馬可與飛馳後，戰績扶搖直上，昨擊敗雲豹攀上聯盟第5名，今要交手第4名的戰神力拚本季首度4連勝，兩度過去4度交手，都由戰神拿下勝利。

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特攻開賽靠奈森籃下逞威、魏嘉豪外線放冷箭，拉出23：12的攻勢，不過戰神很快靠麥卡倫、丁聖儒的三分球還以顏色，打完首節反倒以28：27超前，雙方次節持續你來我往，特攻打完上半場取得50：47些微優勢，奈森與飛馳都有14分進帳，戰神方面，麥卡倫與丁聖儒都繳12分。

戰神在第三節外線頻頻失手，特攻則在飛馳單節獨攬13分帶領下，帶著78：68雙位數領先進入決勝節，末節飛馳手感依舊火燙，單節再拿13分，搭配馬可貢獻7分，終場以23分差收下勝利。

飛馳今外線16投7中拿下40分、6助攻、4籃板，馬可替補上陣拿下22分、22籃板，奈森進帳14分、9籃板，魏嘉豪挹注10分。

戰神方面，麥卡倫拿下全隊最高16分、7助攻，丁聖儒替補上陣15分、4助攻，錢肯尼與米勒都有14分演出。

飛馳。（記者陳逸寬攝）

飛馳。（記者陳逸寬攝）

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