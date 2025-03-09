中職》曾峻岳燈光秀下登板！富邦悍將熱身賽持續不敗（影音）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將為了驗收新莊球場整建成果，今邀請味全龍隊自辦熱身賽。富邦悍將在張育成超前分安打、曾峻岳在LED燈光秀登板把守最後一局之下，終場3:2擊敗味全龍，自辦熱身賽保持不敗之身。

2局下，戴培峰、申皓瑋接連長打，讓首局連投3次三振的龍聖失2分；3局上，力亞士2局無失分退場後，接替的游霆崴遭連續安打，李凱威的長打和王順和的高飛犧牲打，各打回1分。

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3局下，李宗賢敲安、范國宸遭觸身球，張育成的適時安打，幫助富邦要回1分領先。雙方比賽後段走馬換將，富邦更在6局起更換另一套陣容上場。

富邦測試球場整修成果，備受矚目的LED燈光秀，在9局上富邦終結者曾峻岳登板時啟用，曾峻岳在頗具氣勢的燈光秀和招牌出場曲中登板，讓劉基鴻擊出滾地球、三振拿莫．伊漾，保送林孝程之後，代打瑪仕革斯．俄霸律尼敲安，曾峻岳隨即三振冉承霖化解危機。雙方協議無論戰局都打9局下，悍將未得分。

富邦今測試賽只開放內野，球迷進場仍踴躍，甚至有球迷半夜就到場排隊，共吸引4800人進場。

富邦悍將擊敗味全龍拿下熱身賽勝利。（記者陳志曲攝）

張育成。（記者陳志曲攝）

龍聖。（記者陳志曲攝）

力亞士。（記者陳志曲攝）

戴培峰。（記者陳志曲攝）

曾峻岳在LED燈光秀登板把守最後一局。（記者陳志曲攝）

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