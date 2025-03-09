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東超》把對方王牌岸本隆一守住！林書豪狂讚弟弟林書緯攻守表現

2025/03/09 20:07

林書緯（中）。（東亞超級聯賽提供）林書緯（中）。（東亞超級聯賽提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕林書豪這次東亞超級聯賽帶傷上陣，今天手感恢復繳出全隊最高18分。對於自己的狀況，他表示，主要是多了兩天恢復，今天比較沒有不舒服的感覺，但他希望大家多關注弟弟林書緯的表現，尤其今天把對方王牌岸本隆一守住，是很不容易的事情。

林書豪在今年1月中作客南韓釜山KCC宙斯盾比賽拉傷大腿，之後TPBL和東超賽事皆高掛免戰牌，休息約1個半月的時間，直到前天東超的4強戰才復出。

不過，林書豪前役還在調整狀態中，僅拿下7分、3助攻，今天大復活繳出全隊最高18分，提到休兵這天怎麼調整，他說：「主要是傷勢有多兩天恢復時間，兩天前其實還很不舒服，但今天沒有不舒服感覺，這兩天恢復時間對我來說很重要。」

即便大家關注他的表現，但林書豪在記者會上多次提到弟弟林書緯狀況，尤其今天他的防守讓岸本隆一三分球9投1中只拿4分，「大家可以講緯緯（林書緯）的防守，把岸本隆一守住，他的防守、進攻都很好，這真的很難做到。」

林書豪表示，可以和弟弟一起並肩作戰很感動，「他做決定、傳球能力比我強，我相信球在他手裡他會做最好選擇。關鍵那一球就是他先看到我有優勢傳給我，但對方防守收進來，我才傳給（蘇）士軒投三分球，攻勢是由他帶起來。」

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