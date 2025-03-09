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HBL男冠軍賽》劉程恩超狂大三元 松山扳倒南山捧起隊史第7冠

2025/03/09 20:52

松山高中奪下冠軍。（記者林岳甫攝）松山高中奪下冠軍。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕松山高中當家後衛劉程恩今天在113學年HBL男子甲級冠軍賽，繳出不可思議「大三元」成績單，帶領松山以90：82打敗尋求衛冕的南山高中，捧起隊史第7座冠軍。

南山上屆收下隊史第8冠，本屆則要瞄準2連霸，昨在4強賽擊敗南湖高中；松山本屆關關難過關關過，昨逆轉光復高中，繼106學年再度躋身冠軍賽。值得一提的是，今晚南山、松山也是兩軍史上第4次在冠軍賽對決，前3場對壘，松山贏兩次。

上屆FMVP得主高二射手黃瀚陞，在上半場就證明自己是為「冠軍賽而生的人」，砍進4顆三分球，攻下18分，加上楊承叡三分球4投全進挹注14分，南山半場以51：45領先松山。松山表現最佳是主控劉程恩12分、查傑有10分。

松山在第三節查傑1顆三分球、劉廷寬2顆三分球，追成54：54，再來劉程恩、劉廷寬連兩顆三分球，查傑不講理上籃得分，松山變成64：63，不過南山反超帶著領先進入第四節，松山在第四節再度反攻，甚至來到75：72領先，不過南山楊承叡又回敬三分球，雙方再來就是你來我往，松山最多握有7分領先，南山在後不斷追趕，可惜黃瀚陞倒數49秒兩罰未中，也讓松山帶走勝利。

劉程恩此仗絕對是松山的贏球第一功臣，他繳出24分、11籃板、12助攻，完成大三元，有犯規麻煩的查傑堅持到最後，進帳23分，高二前鋒劉廷寬扮演刺客斬獲22分。南山再度尋求連霸失利，黃瀚陞21分、楊承叡22分。

松山劉程恩。（記者林正堃攝）松山劉程恩。（記者林正堃攝）

松山高中。（記者林正堃攝）松山高中。（記者林正堃攝）

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