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東超》盧峻翔繳最高20分 領航猿要命失誤獲亞軍仍創台灣最佳

2025/03/09 21:17

盧峻翔繳最高20分。（領航猿提供）盧峻翔繳最高20分。（領航猿提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿今天在東亞超級聯賽冠軍戰，和廣島蜻蜓一路激戰到最後一刻，可惜被廣島艾文斯投進超前球，關鍵進攻都以失誤收賞，最終以68：72落敗，但獲得亞軍仍是台灣在東超最佳成績。

首度挑戰東超的領航猿這次一舉殺進4強，前役擊敗琉球黃金國王，收下冠軍戰門票，締造台灣在東超最佳成績，今天碰上廣島蜻蜓，兩隊先前在小組賽交手，領航猿吞下2連敗。

今天領航猿在開賽陷入雙位數落後，但很快後來居上，盧峻翔、白曜誠接力發揮，並在第一節結束前靠著盧峻翔罰球追平，只是廣島蜻蜓很快反擊，首節打完領航猿暫時以1分落後。

不過，第2節才開始不到2分鐘，領航猿當家控球白曜誠遭對手肘擊打中眼角濺血，緊急退場治療。對方防守依舊強勢，讓領航猿進攻施展不開，上半場團隊命中率只有29.03%，三分球11投僅1中，盧峻翔雖繳出全場最高13分，領航猿仍以29：35落後。

領航猿在第3節一度陷入得分荒，落後達雙位數，但在該節尾聲李家慷連拿5分，加上盧峻翔三分球，領航猿總算超車，只是沒有擋下對手三分球，帶著兩分落後進入決勝節。

領航猿在該節尾聲靠著白曜誠三分球追平，可惜又被對手連拿4分，場面緊張。不過，葛拉漢挺身而出連拿5分，領航猿1分超前，加上丁恩迪兩次關鍵防守，領航猿保有優勢，可惜終場前26秒時出現爭球，讓廣島蜻蜓還有進攻機會。

廣島蜻蜓艾文斯拿下2分，助隊1分超前，領航猿還有最後一波進攻的機會，可惜以失誤收場，只能以犯規凍結時間，最後也沒能把握，以亞軍收場。

領航猿今天3人得分上雙，盧峻翔20分最高，葛拉漢16分次之，可惜的是伯朗今天熄火13投0中，進攻上未能有建樹。

桃園領航猿惜敗廣島蜻蜓。（領航猿提供）桃園領航猿惜敗廣島蜻蜓。（領航猿提供）

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