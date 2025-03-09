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中職》新莊球場斥資1.2億整修翻新 資深熱血球迷從澎湖來看測試賽開箱

2025/03/09 22:15

被問到要在翻新後的球場何處拍照，張同學（右）和許同學（左）不約而同地指向背面上方看台的字樣，並且異口同聲地說「我要全部」。（記者董冠怡攝）被問到要在翻新後的球場何處拍照，張同學（右）和許同學（左）不約而同地指向背面上方看台的字樣，並且異口同聲地說「我要全部」。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕中華職棒新球季3月底開賽，新北市體育局和富邦悍將棒球隊去年季後展開新莊棒球場整修計畫，市府體育局長洪玉玲今天表示，休賽季整修翻新項目包括界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮、建置具演唱會等級燈光效果的LED燈光控制系統，同步優化場內外無障礙設施等，工程總經費1億2172萬餘元。今晚測試賽，內野幾乎座無虛席，不少民眾選擇在後方用站的觀賽。

洪玉玲指出，富邦悍將去年賽季例行賽結束後，隨即進行球場整新，歷經130天，順利於今年度賽季開打前完工。施工項目涵蓋本後界外區結構更新人工草皮、外野看台地坪補強防漏暨觀眾席設施更新、內野全區防漏、照明設備系統更新及無障礙設施硬體改善，由教育部體育署補助8千萬元、市府出資2172萬6314元、營運廠商自籌2000萬元，升級更新後，今天在測試賽首度亮相。

洪玉玲說明，界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮，參考日本甲子園球場，中間仍是天然草皮，成為台灣首座職棒比賽使用天然、人工草皮混合的球場；建置具備演唱會等級燈光效果的LED燈光控制系統，以及全面更新外野座椅、擴建內野環形舞台、擴建熱區、更換熱力區座椅與售票廣場翻新，增設無障礙相關售票口、坡道、輪椅席及陪伴席數量。

其中在擴建熱區、更換熱力區座椅，整體熱區座位增加近300席、熱力區座位增加近100席；擴建內野環形舞台的部分，一壘側、三壘側各近15公尺的舞台長度，環形舞台總長擴增至近120公尺，搭配全新LED燈光控制系統，打造更寬廣、更震撼的視覺效果。

富邦育樂總經理陳昭如說，完工後已配合中職聯盟球場檢驗，9日舉辦測試賽，將視檢驗結果及球員回饋再做細部調整，富邦悍將主場開幕戰4月2日登場。更新工程仍會持續，預計下一階段將逐步汰換內野非熱區座位。

從義大犀牛開始看球、今天結伴同行觀戰的張同學及許同學提到，整修後燈光照明變得比較明亮，在看界外球或球的飛行方向會更清楚，減少漏接的機率，而且原本就很喜歡新莊球場的內野環形舞台，這次延伸加長後，感受又比大巨蛋更好，同時可能也意味啦啦隊女孩的班表更多，粉絲有更多機會可以見到她們應援。

平常都在澎湖的許同學，為了看這場比賽及開箱翻新的新莊球場，他特別提前從澎湖來到台灣本島，一聽到記者詢問是否為資深熱血富邦悍將球迷，瞬間很有自信地秒答「對，沒錯！」並拉開外套大方秀出穿在身上的球隊帽T，一臉自豪。兩人也希望，新賽季的戰績能夠達到「最頂的」，就像其他方面都做得不錯一樣。

工程項目包含建置具演唱會等級燈光效果的LED燈光控制系統。（記者董冠怡攝）工程項目包含建置具演唱會等級燈光效果的LED燈光控制系統。（記者董冠怡攝）

測試賽內野區座無虛席，甚至有粉絲用站的。（記者董冠怡攝）測試賽內野區座無虛席，甚至有粉絲用站的。（記者董冠怡攝）

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