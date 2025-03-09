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東超》惜敗廣島蜻蜓獲亞軍 盧峻翔：我打過最艱難的比賽

2025/03/09 22:16

盧峻翔。（領航猿提供）盧峻翔。（領航猿提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿今天在東亞超級聯賽冠軍戰和廣島蜻蜓激戰到最後一刻，可惜因要命失誤，最終以68：72落敗，抱回亞軍和50萬美元（約1642萬台幣）獎金，仍創下台灣球隊在東超最佳成績。奮戰到最後以亞軍作收，盧峻翔坦言，這是他打過最艱難的比賽，但東超讓他收穫很多，內心只有感謝。

領航猿首度挑戰東超即闖進冠軍戰，今天面對廣島蜻蜓，兩度頂住落後雙位數的壓力追回來，末節還一度超前，可惜最後關頭沒能守住且發生要命失誤，與勝利失之交臂。

領航猿今天團隊命中率僅36.3%，「夜王」盧峻翔繳出全隊最高20分、3籃板，葛拉漢16分次之，但比較可惜的是，洋將伯朗13投0中，進攻未有太多建樹。

拚到最後以亞軍收場，盧峻翔說：「這是我打過最艱難比賽，有點難過，但現在回想起來，能和隊友、教練團奮戰到這一步還是很感動。」

盧峻翔說：「東超這一系列比賽下來讓我成長很多，自己一直想往更高層級比賽去挑戰，而東超讓我獲得很多經驗，也要謝謝球迷們，我的心中只有感謝。」

不過，盧峻翔也提到，因為東超的比賽也讓他看見自己的不足，「很明顯有關鍵幾球的失誤，這是我在東超學到的，希望未來哪天在關鍵時候需要我這球員時，我可以做得更好。」

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