東超》「防守搞得像打仗一樣」 領航猿輸得可惜讓卡總爆粗口

卡米諾斯。（資料照，記者林正堃攝）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕桃園領航猿今天和廣島蜻蜓激戰到最後一刻落敗，領航猿主帥卡米諾斯認為，在這40分鐘裡，自己的球員碰上猶如打仗一般的防守，也讓他爆粗口，直呼這場比賽如同狗屎一樣，但他也不忘展現風度，稱讚廣島確實值得這座冠軍。

領航猿和廣島蜻蜓激戰到最後一刻才敗下陣來，兩隊防守動作較大，盧峻翔多次被撂倒在地，白曜誠甚至被打到眉骨濺血，卡米諾斯很直接地說，「這比賽真的BULL SHIT！我們的球員在這40分鐘裡，遇到的防守像是在打仗一樣，我們也花了很多能量在防守，但就是一球就讓你輸掉了。」

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不過，卡米諾斯不忘展現風度，他說：「廣島蜻蜓值得這座冠軍，他們展現自己為何是冠軍。接下來我們要回去PLG好好努力，拿下PLG的冠軍再回來這裡，再把獎盃帶回台灣。」

領航猿球迷把澳門變成主場，卡米諾斯不忘向大家致謝，「謝謝從台灣來的球迷，讓我們在這裡也打得像在台灣一樣，我們在谷底時，他們也沒放棄我們，球迷們值得一座冠軍，希望未來我們能把冠軍帶給大家。」

至於接下來規劃，卡米諾斯表示，會讓大家先放3天假休息，把心思先清空，「這趟旅程我對我們球員感到很驕傲，東超比賽氛圍也很棒，接下來不管是PLG、BCL，還得繼續努力，即便現在經歷這場失利，但我們的生命不會因此停下來，3天後要開始為接下來比賽做準備。」

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