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BWF奧爾良羽球大師賽 林俊易銀恨仍創本季最佳

2025/03/10 00:30

〔中央社〕台灣男子羽球好手「左手重砲」林俊易今天在BWF奧爾良羽球大師賽男單決賽，和法國新秀藍尼爾鏖戰42分鐘，仍以13比21、18比21落敗，不過亞軍已是今年最佳成績。

世界羽球總會（BWF）超級300等級的奧爾良羽球大師賽壓軸登場的男單決賽，由世界排名第14名的林俊易，對上世界排名第16名、20歲的地主新秀藍尼爾（Alex Lanier），雙方是生涯首度交鋒。

首局開打後林俊易熱機比較慢，被藍尼爾一口氣連拿7分陷入絕對落後，儘管一度努力追分，但藍尼爾前、後場的節奏變化多，加上林俊易不論網前小球和殺球的主動失誤過多，首局很快就敗下陣來。

第2局林俊易及時回穩，雖然開賽又以0比2落後，但隨即連得5分，比賽前段雙方失誤都偏高，意外形成拉鋸戰，但林俊易仍以11比9領先進入技術暫停。

短暫休息後藍尼爾連得3分超前比數，進入比賽後段，林俊易失誤率變多，雙方16比16時連續2次回擊球失誤，讓對手以18比16佔得先機。

幾分來回後，林俊易回球掛網，讓藍尼爾取得20比17的3個賽末點，儘管林俊易先追回1分，但下一球雙方在經歷至少30拍的多拍來回後，林俊易有些氣力放盡，導致放小球掛網沒過，還是讓對手帶走勝利。

教練馮勝杰在接受中央社訪問時表示，首局對手體能開得很快，用速度和力量來壓制林俊易，「可能他在場上一下子沒跟上所以就被拉開，這對我們來說也是很好的經驗學習。」

馮勝杰強調，第2局每次拉鋸有機會領先時，就會被對手幾個不錯的處理球給壓制，導致那口氣就是過不去，「不過這場冠軍戰對俊易來說信心增加不少，現在就是看體能如何調配，畢竟再過2、3天就又要接著比賽。」

林俊易本週將繼續轉往英國，參加超級1000等級的全英羽球公開賽。根據籤表，他首輪對手將是前球王、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）。（編輯：何宏儒）1140310

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