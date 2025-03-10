MLB》鄧愷威飆K無失分收救援成功！春訓還沒讓跑者上壘防禦率「0」

鄧愷威。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人的台灣好手鄧愷威日前被下放小聯盟春訓營，不過今天仍獲得在大聯盟春訓登板的機會，於9局後援登板投1局上演三上三下，還飆出1次三振，本季春訓防禦率還是完美的「0」。

鄧愷威上季曾短暫上到大聯盟，登板4場，累積11局投球被打15支安打，丟掉12分，防禦率為9.82，另有7三振、8保送。去年季後一度成為自由球員的他，後續以小聯盟合約回鍋巨人，並受邀參加大聯盟春訓。

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日前巨人宣布將鄧愷威下放小聯盟春訓營，今天他獲得支援大聯盟春訓的機會，在對決小熊的熱身賽9局下登板。鄧愷威首打席花1球讓穆雷（BJ Murray Jr.）敲出游擊滾地球出局，接著再讓前大物布魯漢（Vidal Bruján）擊出中外野飛球出局。

2出局後，鄧愷威再花4球，最後一顆滑球進壘角度刁鑽，讓沃克曼（Gage Workman）揮棒落空遭到三振，巨人8：6獲勝，鄧愷威用8球收下救援成功。目前鄧愷威本季在大聯盟春訓出賽3場，投3局沒讓任何人上壘，飆出4次三振，防禦率0.00，累積1中繼1救援。

海盜今天面對老虎之戰，兩位台灣好手鄭宗哲與李灝宇都以替補身份上場，鄭宗哲在1次打擊機會中選到保送，春訓打擊率0.400，攻擊指數1.177；李灝宇則是1打席挨觸身球保送，春訓打擊率0.150，攻擊指數0.511。

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