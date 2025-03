經典賽》「神鱒」楚奧特想打WBC！有望再度對決大谷：拭目以待

楚奧特。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕2023年世界棒球經典賽(WBC),日本擊敗美國,奪下隊史第三座冠軍,而最後一個出局數則由二刀流巨星大谷翔平,三振當時的天使隊友「神鱒」楚奧特(Mike Trout)所拿下。明年的經典賽雙方有望再度碰頭,楚奧特也喊話想再次代表美國隊參戰。

「我2023年玩得很開心,也計畫再度參賽。」楚奧特近日接受《Sportico》訪問時表,「目前還沒有人找我談過這件事(參加經典賽),但如果他們邀請我,我一定會去。」

上屆經典賽,當時日本與美國在冠軍戰碰頭,宛如漫畫情節一般,大谷翔平和楚奧特在於9局下2出局時正面交鋒,當時大谷只花6球,並用最後一顆橫掃滑球讓楚奧特揮空三振,幫助日本3:2打敗美國奪冠。「這就是大家想看到的對決。」楚奧特回憶道,「當然,這不是我期待或想要的結果。我們拭目以待。」

