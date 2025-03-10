經典賽》「神鱒」楚奧特想打WBC！有望再度對決大谷：拭目以待

楚奧特。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2023年世界棒球經典賽（WBC），日本擊敗美國，奪下隊史第三座冠軍，而最後一個出局數則由二刀流巨星大谷翔平，三振當時的天使隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）所拿下。明年的經典賽雙方有望再度碰頭，楚奧特也喊話想再次代表美國隊參戰。

「我2023年玩得很開心，也計畫再度參賽。」楚奧特近日接受《Sportico》訪問時表，「目前還沒有人找我談過這件事（參加經典賽），但如果他們邀請我，我一定會去。」

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上屆經典賽，當時日本與美國在冠軍戰碰頭，宛如漫畫情節一般，大谷翔平和楚奧特在於9局下2出局時正面交鋒，當時大谷只花6球，並用最後一顆橫掃滑球讓楚奧特揮空三振，幫助日本3：2打敗美國奪冠。「這就是大家想看到的對決。」楚奧特回憶道，「當然，這不是我期待或想要的結果。我們拭目以待。」

Trout vs Ohtani lived up to the HYPE! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/Z8aZAjpDRg — World Baseball Classic （@WBCBaseball） March 22, 2023

大谷2023年以二刀流身分奪下美聯MVP，隔年因手肘手術暫時一刀流，轉戰道奇後繳出單季54轟59盜，再度拿下國聯MVP。對於前隊友的表現，楚奧特坦言：「他的球季實在是太不可思議，看他比賽、關注他的表現都讓人感到興奮，這對棒球也是好事，大家都知道他有多強，而他能持續上演這種表現，真的太驚人了。」

「這些年來，我在中外野親眼見證他在投手丘上的表現，」楚奧特說道。「我從沒見過像他這樣的球員，能夠在投打兩端有如此演出，他真的太厲害了。」

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