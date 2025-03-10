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MLB》59億塞揚史奈爾ERA破7仍有望扛重任！金慧成前進東京有變數

2025/03/10 08:54

史奈爾。（美聯社）史奈爾。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在春訓熱身賽以5：7不敵道奇，休季以5年1.82億美元（約59.7億新台幣）合約加盟的2屆塞揚名投史奈爾（Blake Snell），今天主投3.2局挨1轟，失掉4分都是自責分，也吞下敗投。不過賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍暗示，史奈爾可能會是主場開幕戰先發人選。

史奈爾今天面對運動家打線，主投3.2局用67球，被敲出5支安打包含1轟，投出5次三振與1次保送，失掉4分都是自責分，目前春訓防禦率高達7.71。

根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，總教練羅伯斯賽後談到主場開幕戰先發時表示，他無法直接明講，不過暗示史奈爾將會是道奇3月27日主場開幕戰的先發投手。而史奈爾下一次登板，預計會是在東京的熱身賽。

另外，狀況低迷的道奇南韓好手金惠成，今天在春訓敲出帶有2分打點的一壘安打，另選到1次保送，打擊率上升至0.192，攻擊指數0.608。

阿達亞指出，羅伯斯賽後也稱讚金惠成的表現，然而還在討論是金慧成是否能隨著道奇前往東京參加海外開幕戰，道奇球團仍在考量讓他從小聯盟開季，以及讓他留在亞利桑那調整揮棒的好處。

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