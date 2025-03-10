NBA》一度只剩7人能上！傷兵滿營的獨行俠遭太陽燒毀苦吞5連敗

獨行俠近期遇到嚴重傷兵困擾，今日還敗給太陽苦吞5連敗。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在主場迎戰太陽的獨行俠，今天依舊被傷兵問題所困擾，比賽甚至一度只有7個人能上場，遭到太陽以125：116擊敗，迎來5連敗的低潮。

獨行俠近期陷入一波非常嚴重的傷兵問題，包括萊福利（Dereck Lively II）、華盛頓（P.J. Washington）等等，甚至陣中的兩位老大哥「AD」戴維斯（Anthony Davis）與厄文（Kyrie Irving）也都在內，多達8名球員躺在傷兵名單中。

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本場比賽獨行俠陣中雖還有9位球員能上場比賽，但其中3人在今天又受傷，包括愛德華茲（Kessler Edwards）與鮑威爾（Dwight Powell）在第3節末因為要搶籃板球造成頭部互撞，鮑威爾還因此在額頭縫了7針，另外後衛威廉斯（Brandon Williams）則是因大腿緊繃退場。

Dwight Powell and Kessler Edwards with a painful head-to-head collison （with replay）. Powell and Edwards headed to the locker room. Nico does not look happy. pic.twitter.com/5nHHBZHfU4 — MrBuckBuck （@MrBuckBuckNBA） March 9, 2025

根據《ESPN》的消息指出，鮑威爾頭部雖有傷勢但並無大礙，預計明天背靠背出賽迎戰馬刺時還能夠上場，才能達到聯盟最低需登錄8人的門檻。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）坦言，從來沒看過這樣的事情，「我們因為沒人可換甚至無法讓場上的球員下場休息，我從來沒看過這樣的比賽。通常即使在板凳的最深處還有球員能夠替換，但今天並沒有身穿便服未出賽的球員，反而是在縫針，抑或是根本無法跑動或走路的人。這個處境很艱難，但事實就是如此，還是必須往前走。」

獨行俠本場比賽有馬歇爾（Naji Marshall）砍下生涯新高的34分，差1個籃板就能完成大三元成就，另外「K湯」湯普森（Klay Thompson）也攻下26分緊隨其後，但最終仍不敵由布克（Devin Booker）與杜蘭特（Kevin Durant）領銜的太陽。

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