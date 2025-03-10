晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》一度只剩7人能上！傷兵滿營的獨行俠遭太陽燒毀苦吞5連敗

2025/03/10 09:52

獨行俠近期遇到嚴重傷兵困擾，今日還敗給太陽苦吞5連敗。（路透）獨行俠近期遇到嚴重傷兵困擾，今日還敗給太陽苦吞5連敗。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在主場迎戰太陽的獨行俠，今天依舊被傷兵問題所困擾，比賽甚至一度只有7個人能上場，遭到太陽以125：116擊敗，迎來5連敗的低潮。

獨行俠近期陷入一波非常嚴重的傷兵問題，包括萊福利（Dereck Lively II）、華盛頓（P.J. Washington）等等，甚至陣中的兩位老大哥「AD」戴維斯（Anthony Davis）與厄文（Kyrie Irving）也都在內，多達8名球員躺在傷兵名單中。

本場比賽獨行俠陣中雖還有9位球員能上場比賽，但其中3人在今天又受傷，包括愛德華茲（Kessler Edwards）與鮑威爾（Dwight Powell）在第3節末因為要搶籃板球造成頭部互撞，鮑威爾還因此在額頭縫了7針，另外後衛威廉斯（Brandon Williams）則是因大腿緊繃退場。

根據《ESPN》的消息指出，鮑威爾頭部雖有傷勢但並無大礙，預計明天背靠背出賽迎戰馬刺時還能夠上場，才能達到聯盟最低需登錄8人的門檻。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）坦言，從來沒看過這樣的事情，「我們因為沒人可換甚至無法讓場上的球員下場休息，我從來沒看過這樣的比賽。通常即使在板凳的最深處還有球員能夠替換，但今天並沒有身穿便服未出賽的球員，反而是在縫針，抑或是根本無法跑動或走路的人。這個處境很艱難，但事實就是如此，還是必須往前走。」

獨行俠本場比賽有馬歇爾（Naji Marshall）砍下生涯新高的34分，差1個籃板就能完成大三元成就，另外「K湯」湯普森（Klay Thompson）也攻下26分緊隨其後，但最終仍不敵由布克（Devin Booker）與杜蘭特（Kevin Durant）領銜的太陽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中