NBA》一度只剩7人能上！傷兵滿營的獨行俠遭太陽燒毀苦吞5連敗

獨行俠近期遇到嚴重傷兵困擾,今日還敗給太陽苦吞5連敗。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕在主場迎戰太陽的獨行俠,今天依舊被傷兵問題所困擾,比賽甚至一度只有7個人能上場,遭到太陽以125:116擊敗,迎來5連敗的低潮。

獨行俠近期陷入一波非常嚴重的傷兵問題,包括萊福利(Dereck Lively II)、華盛頓(P.J. Washington)等等,甚至陣中的兩位老大哥「AD」戴維斯(Anthony Davis)與厄文(Kyrie Irving)也都在內,多達8名球員躺在傷兵名單中。

本場比賽獨行俠陣中雖還有9位球員能上場比賽,但其中3人在今天又受傷,包括愛德華茲(Kessler Edwards)與鮑威爾(Dwight Powell)在第3節末因為要搶籃板球造成頭部互撞,鮑威爾還因此在額頭縫了7針,另外後衛威廉斯(Brandon Williams)則是因大腿緊繃退場。

Dwight Powell and Kessler Edwards with a painful head-to-head collison (with replay). Powell and Edwards headed to the locker room. Nico does not look happy. pic.twitter.com/5nHHBZHfU4