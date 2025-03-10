MLB》「他是最接近超人的存在...」道奇主帥談投手大谷回歸最佳時機

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今年將重拾二刀流，不過日前球團決定暫緩大谷的投球復健進度，今天總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪，也談到「投手大谷」的復原狀況。

大谷翔平自美國時間2月25日4度進牛棚練投30球之後，近期都沒有再進過牛棚，只靠傳接球維持手感。羅伯斯先前提到，由於比賽的強度逐漸提昇，將會放緩大谷的投球復健進度，讓他專注在打擊上。而原定讓大谷5月重返投手丘的計畫，日前投手教練普萊爾（Mark Prior）坦言有點過於樂觀。

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羅伯斯今天受訪再度談到大谷的狀況，他表示，球隊認為放慢大谷的投球復健進度是明智抉擇，「我們一直強調，球隊的目標是在賽季中段讓他做好準備，而最重要的是在球季後半段，讓他能夠上場投球。這個策略從未改變。」

大谷自己原本的目標是想在開幕戰就恢復二刀流，對此羅伯斯直言：「這並不容易，大多數運動員都渴望上場比賽，他們都認為自己是超人，而事實上，大谷的確是最接近超人的存在。」但羅伯斯強調，他相信大谷對球團很有信任感，而讓大谷休息對他也是最好的選擇。

今天大谷翔平進行了傳接球訓練，在不上投手丘的情況下讓捕手蹲捕接球，大谷今天投了包含二縫線速球與卡特球，合計21球，最快球速來到89英哩。另外，大谷今天還進行一壘牽制的回壘訓練，一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）表示，球隊嚴格禁止大谷頭部回壘，目的是為了避免他再度傷到左肩。

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