晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「他是最接近超人的存在...」道奇主帥談投手大谷回歸最佳時機

2025/03/10 09:45

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今年將重拾二刀流，不過日前球團決定暫緩大谷的投球復健進度，今天總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪，也談到「投手大谷」的復原狀況。

大谷翔平自美國時間2月25日4度進牛棚練投30球之後，近期都沒有再進過牛棚，只靠傳接球維持手感。羅伯斯先前提到，由於比賽的強度逐漸提昇，將會放緩大谷的投球復健進度，讓他專注在打擊上。而原定讓大谷5月重返投手丘的計畫，日前投手教練普萊爾（Mark Prior）坦言有點過於樂觀。

羅伯斯今天受訪再度談到大谷的狀況，他表示，球隊認為放慢大谷的投球復健進度是明智抉擇，「我們一直強調，球隊的目標是在賽季中段讓他做好準備，而最重要的是在球季後半段，讓他能夠上場投球。這個策略從未改變。」

大谷自己原本的目標是想在開幕戰就恢復二刀流，對此羅伯斯直言：「這並不容易，大多數運動員都渴望上場比賽，他們都認為自己是超人，而事實上，大谷的確是最接近超人的存在。」但羅伯斯強調，他相信大谷對球團很有信任感，而讓大谷休息對他也是最好的選擇。

今天大谷翔平進行了傳接球訓練，在不上投手丘的情況下讓捕手蹲捕接球，大谷今天投了包含二縫線速球與卡特球，合計21球，最快球速來到89英哩。另外，大谷今天還進行一壘牽制的回壘訓練，一壘指導教練伍德沃德（Chris Woodward）表示，球隊嚴格禁止大谷頭部回壘，目的是為了避免他再度傷到左肩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中