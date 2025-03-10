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MLB》春訓防禦率破8仍被道奇主帥帶往東京！前洋基潛力股吐心聲

2025/03/10 10:19

紹爾。（資料照）紹爾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇26歲右投紹爾（Matt Sauer）昨在熱身賽後援2局失4分，春訓防禦率高達8.22，然而道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）卻在換投時，告知會將他帶進東京海外開幕戰，對此紹爾也道出內心話。

紹爾在2018年曾位居洋基農場第12名，是條紋軍看好的潛力股，2023年在2A表現出色，也讓他規則五選秀中被皇家挑走，並成功擠進皇家開季名單。然而去年紹爾5月狀態開始急速下滑，單月防禦率高達19.80，遭到皇家指定讓渡（DFA）。

紹爾之後被洋基買回，但在3A表現依舊不佳，季後成為自由球員，與道奇簽下小聯盟合約，並受邀參加大聯盟春訓。儘管昨天表現不理想，但紹爾仍被羅伯斯帶進東京海外開幕戰名單，回憶當時走下投手丘的震驚，紹爾說：「說實話，我不知道該怎麼反應，他（羅伯斯）的做法真的很棒。」

紹爾透露，自己休季會選擇道奇的原因，正是因為道奇有著「投手再生工廠」的美名，「我認為他們可以幫助我讓我的生涯回到正軌。」他表示，他在休季與道奇視訊時，幾乎整個投手部門，至少10人都在現場，「他們是認真的，每個人都清楚我該如何調整、變得更好，這讓我很安心。」

道奇對紹爾的投球機制與球路運用提出一系列改進的建議，包含鼓勵他重新加入伸卡球、嘗試卡特球以對付左打者等等，「這讓我在對付打者時有更多選擇。」儘管昨天進入第2局投球時大量失分，但紹爾在春訓累積7.2局投球，已經送出8次三振。

目前道奇牛棚傷兵眾多，紹爾也獲得一個能擠進正式名單的機會。與此同時，紹爾也花了一些時間計劃如何讓家人陪伴他前往東京，參加他生涯首次日本之旅，其中包括他出生在沖繩美軍基地、但自嬰兒時期就未曾回到日本的母親，「如果能帶我媽去日本，那會非常棒。」

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