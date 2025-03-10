MLB》春訓狂敲6轟領先全隊！ 「K湯弟」曝教頭給予的建議

T.湯普森。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA球星「K湯」湯普森（Klay Thompson）的弟弟T.湯普森（Trayce Thompson）在春訓的打擊表現相當亮眼，他坦言紅襪總教練柯拉（Alex Cora）有給予他打擊上的建議，讓他近期收到很好的成效。

T.湯普森在上個月與紅襪簽下小聯盟合約並附帶大聯盟春訓邀請，而他在熱身賽的表現非常火燙，已經連續3場比賽開轟，包括昨日面對雙城還轟出滿貫全壘打，目前累計23個打數敲出9支安打，其中包括領先全隊的6發全壘打，打擊率與整體進攻指數分別為.391與1.794。

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談到如何調整T.湯普森的打擊，教頭柯拉曾向他提到要把「擊球時機」做得更完整，「我們討論過揮棒速度與將球往天空打等等方式，但如果你的擊球時機不對，你會根本無法辨識球種，揮棒也會晚一拍。做為一名運動員，你只需要讓自己站在你能夠攻擊到球的位置，並迅速揮棒就好。」

T.湯普森的成績也反映出訓練的成果，他表示，這不僅僅是簡單的一件事情，「我們嘗試很多東西，來更清楚的了解我的揮棒軌跡，這個一直是持續在進行的過程，而且也會有所進步。」

T.湯普森繼續補充道：「但柯拉和打擊教練對我說的非常直接，A.C.（柯拉）直接了當地跟我說：『當你揮棒的時機對了，你的擊球就可以更具威脅性。』至此之後，我感覺我能更有效的控制每個打席，我覺得我可以決定某些打席的結果。這感覺很棒，而且春訓就是你能尋找自己揮棒時機的機會，我只需要試著保持下去並充分利用每一天。」

TRAYCE THOMPSON HAS HOMERED AGAIN! MAKE THAT 6 THIS SPRING! pic.twitter.com/0TOJvP2hm8 — Tyler Milliken （@tylermilliken_） March 9, 2025

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