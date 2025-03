MLB》春訓狂敲6轟領先全隊！ 「K湯弟」曝教頭給予的建議

T.湯普森。(資料照,路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕NBA球星「K湯」湯普森(Klay Thompson)的弟弟T.湯普森(Trayce Thompson)在春訓的打擊表現相當亮眼,他坦言紅襪總教練柯拉(Alex Cora)有給予他打擊上的建議,讓他近期收到很好的成效。

T.湯普森在上個月與紅襪簽下小聯盟合約並附帶大聯盟春訓邀請,而他在熱身賽的表現非常火燙,已經連續3場比賽開轟,包括昨日面對雙城還轟出滿貫全壘打,目前累計23個打數敲出9支安打,其中包括領先全隊的6發全壘打,打擊率與整體進攻指數分別為.391與1.794。

請繼續往下閱讀...

談到如何調整T.湯普森的打擊,教頭柯拉曾向他提到要把「擊球時機」做得更完整,「我們討論過揮棒速度與將球往天空打等等方式,但如果你的擊球時機不對,你會根本無法辨識球種,揮棒也會晚一拍。做為一名運動員,你只需要讓自己站在你能夠攻擊到球的位置,並迅速揮棒就好。」

T.湯普森的成績也反映出訓練的成果,他表示,這不僅僅是簡單的一件事情,「我們嘗試很多東西,來更清楚的了解我的揮棒軌跡,這個一直是持續在進行的過程,而且也會有所進步。」

T.湯普森繼續補充道:「但柯拉和打擊教練對我說的非常直接,A.C.(柯拉)直接了當地跟我說:『當你揮棒的時機對了,你的擊球就可以更具威脅性。』至此之後,我感覺我能更有效的控制每個打席,我覺得我可以決定某些打席的結果。這感覺很棒,而且春訓就是你能尋找自己揮棒時機的機會,我只需要試著保持下去並充分利用每一天。」

TRAYCE THOMPSON HAS HOMERED AGAIN! MAKE THAT 6 THIS SPRING! pic.twitter.com/0TOJvP2hm8