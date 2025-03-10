南新國小發展足球 碾米廠變成光電足球場

南新國小的人工草地五人制足球場是嘉義縣市目前唯一有屋頂的人工草地球場。 （嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市南新國小爭取縣府補助，價購位在學校操場旁原為碾米廠的學校用地，將地上物拆除整地，並興建太陽光電屋頂，新建人工草地五人制足球場歷時三年完工，日前啟用，是嘉義縣市目前唯一有屋頂的人工草地球場。

南新國小日前慶祝新建人工草地足球場完工啟用，舉行「南新YES五人制光電足球場揭牌啟用典禮」，縣府教育處長李美華與地方各級民代揭牌，並與安東國小、三興國小、東石國小和嘉義市育人國小舉行五校同盟足球友誼賽，並贈送感謝狀給原地主。

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南新國小校長莊政道說，學校位處嘉義縣市交界，鄰近北港路嘉義交流道，師生表現優異，在少子化的浪潮下，是少數能夠維持班級數和學生數的學校之一，也是嘉義縣學生數第二多的學校。

縣府教育處長李美華表示，南新國小有擴充校地需求，地主有賣地意願，縣府提撥3500萬元由南新國小購買土地及地上物，校園的視野和功能性獲得提升。

莊政道說，「南新YES歡樂足球場」藉YES的諧音「葉氏」，感謝葉氏家族葉慶和、葉博裕、葉宗智、葉博全、葉宗惠、葉招仁、葉宗德七位地主的割愛，讓學校可取得球場用地，也表示學生實現在漂亮的人工草地球場踢球的開心，夢想實現歡呼的YES。

莊政道說，感謝縣府補助經費改善校地不足、缺少草地球場的問題，也補助經費讓學校活動中心地下室建置泡沬滅火設備，成為安全的停車場。

球員林政陽的爸爸林侑鋒謝謝學校用心，建議多安排各球隊到此球場切磋，感受高規球場，增進比賽經驗交流，為未來全國賽做準備。

學生盡情踢球。（嘉義縣政府提供）

學生進行友誼賽。（南新國小提供）

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