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MLB》轉先發的前洋基明星終結者3.2局狂飆8K！自曝轉型最大難處

2025/03/10 10:47

霍姆斯。（資料照）霍姆斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前洋基明星終結者霍姆斯（Clay Holmes）休季與大都會簽下3年3800萬美元合約，定位也將從後援轉任先發。今天霍姆斯在熱身賽先發對決國民，投3.2局飆8K無失分。

今天是霍姆斯春訓第3場登板，面對國民先發3.2局，僅被敲出1支安打，送出3次保送與8次三振，目前春訓累積9.2局投球，狂飆13K，防禦率仍是「0」。

霍姆斯賽後透露，自己在比賽初期無法像以往一樣完全依賴自己的招牌伸卡球，也提到變速球在這場比賽製造不少滾地球與揮空。而事實上，自2019年轉型成為全職後援投手後，霍姆斯幾乎已經完全棄用變速球，但今年春訓，霍姆斯一直在努力調整這個球路。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示：「今天他真的需要用腦袋來投球，他自己應該也會承認，今天的二縫線或伸卡球並不理想，這就是轉型的過程，他必須找到方法解決打者，不管是滑球、變速球、卡特球或四縫線，重點是找到方法撐過每一局，今天他做到了。」

霍姆斯今天一共面對15名打者，他表示接下來幾次登板將格外關鍵，「我們要慢慢把投球數提升到最終的目標，還有看看當投到第二輪、第三輪時，我的球路會如何發揮，必須找出不同的方法來解決打者。」

霍姆斯也坦言，現在的他已經不能只是一味地狂丟伸卡，「我開始閱讀打者的揮棒、觀察他們的反應。當我逐漸拉長局數，並面對同一批打者第2次、第3次，這才會讓我真正找到如何適應先發角色的方式。」

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