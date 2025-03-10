NBA》火力太可怕！騎士轟垮公鹿收14連勝 締聯盟相隔39年壯舉

米契爾。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕龍頭騎士今在密爾瓦基下起三分雨，團隊合轟19記三分彈，以112：100力退公鹿，近期拉出14連勝，持續在東部獨走，且騎士這14勝都至少拿下110分，追平1986年塞爾提克保持的聯盟紀錄。

公鹿本季過去3度交手騎士都輸球，今在最後一場對決要力拚避免被橫掃，首節還能與對手有來有往，不過次節騎士在斯特魯斯（Max Strus）頻在外圍開火帶領下，打完前兩節取得62：52雙位數領先。

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公鹿易籃後靠雙星亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）輪流輸出試圖展開反擊，雖然在末節開始前將差距縮小至個位數，不過決勝節騎士再以一波13：、0的攻勢擴大領先，也提前將勝負定調。

騎士今外線47投19中，且人人有功練，團隊得分平均，10名上場球員都有分數進帳，先發5人得分都超過雙位數，斯特魯斯拿下全隊最高17分，米契爾（Donovan Mitchell）挹注15分，板凳球員也有38分貢獻，反觀公鹿板凳合計僅有9分。

公鹿此役外線31投9中，亞德托昆波拿下全場最高30分，里拉德攻下22分，庫茲馬（Kyle Kuzma）進帳14分。

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