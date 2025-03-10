NFL》布朗明星衝傳手與比爾MVP四分衛各獲史詩續約！單日創2紀錄

布朗隊蓋瑞特與比爾隊艾倫。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NFL休季精采絕倫！今天聯盟連續上演破紀錄戲碼，在喊出「吹密」後，克利夫蘭布朗與當家巨星防守邊鋒蓋瑞特（Myles Garrett）完成續約，讓他成為史上最高薪非四分衛；而稍早水牛城比爾也和當家新科MVP四分衛艾倫（Josh Allen）達成續約，保證薪資也刷新歷史紀錄。

29歲的蓋瑞特是聯盟當今最恐怖的衝傳怪物之一，生涯至今8個賽季已經累積102.5次擒殺，入選6屆職業盃與4屆年度第一隊，同時也是2023年度最佳防守球員。蓋瑞特上個月才發出聲明，請求布朗將他交易至爭冠球隊，然而日前傳聞指出，布朗隊老闆哈斯拉姆（Jimmy Haslam）拒絕出席蓋瑞特交易討論的會面。

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《ESPN》知名記者薛弗特今天台灣時間凌晨就爆料，布朗與蓋瑞特達成4年平均年薪4000萬美元延長合約，其保證薪資為1.235億美元，蓋瑞特也刷新3天前拉斯維加斯突擊者明星防守邊鋒克羅斯比（Maxx Crosby）的紀錄，成為史上最高薪非四分衛。此外，蓋瑞特這筆合約還包含不可交易條款。

來到台灣時間早上，薛弗特再拋出一枚震撼彈，比爾隊與當家明星四分衛艾倫簽下6年3.3億美元延長合約，其中包含2.5億美元保證薪資，創下史上最貴紀錄；同時艾倫平均年薪從原本合約的4300萬美元上升至5500萬美元，僅次達拉斯牛仔普雷斯考特（Dak Prescott）的6000萬美元，位居史上第2。

艾倫本季出賽17場，傳出3731碼與28次傳球達陣（被抄截6次），地面推進531碼、拿下12次跑陣達陣，帶領今年陣容換血的比爾在例行賽打出13勝4敗，儘管最終在美聯冠軍賽不敵衛冕軍堪薩斯酋長而無緣超級盃，但艾倫最終不負眾望，奪下生涯首座MVP。

NFL今天出現不少震撼消息，其他幾筆值得關注的簽約，匹茲堡鋼人交易來西雅圖海鷹明星外接手麥特卡夫（D.K. Metcalf），並與他達成5年1.5億美元續約共識；洛杉磯公羊則以2年4600萬美元合約，網羅日前遭紐約噴射機釋出的明星外接手亞當斯（Davante Adams）。

麥特卡夫與亞當斯。（資料照）

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