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MLB》洋基先發輪值重創！外媒爆看上塞揚「魚王」 連賈吉也說讚

2025/03/10 11:23

阿爾坎塔拉。（資料照）阿爾坎塔拉。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基先發輪值未開季就遭到重創，繼火球新人王希爾（Luis Gil）要缺席數月後，塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）也傳出可能要動TJ的消息。而根據外媒報導，洋基總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）已經出現新的補強目標。

根據大聯盟記者羅德里奎茲（Mike Rodriguez）爆料，消息指出洋基總管凱許曼可能會考慮追求前韓職MVP與投手三冠王，現效力紅雀的費德（Erick Fedde）、教士明星王牌席斯（Dylan Cease），以及馬林魚塞揚王牌阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）。

此外，羅德里奎茲還透露，洋基也可能會探索與葛雷（Sonny Gray）或金恩（Michael King）再續前緣的可能性；然而，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）對阿爾坎塔拉表達強烈興趣。

曾在2022年奪下國聯塞揚獎的「魚王」阿爾坎塔拉，去年遭遇右手肘尺側腹韌帶（UCL）拉傷，最終宣布進行手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ），2024年賽季也因此報銷。

今年春訓，阿爾坎塔拉已經重返投手丘，球速也飆近160公里，狀況不錯。阿爾坎塔拉生涯在大聯盟出賽146場，投900.2局飆出789次三振，防禦率3.32，累積41勝55敗。

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