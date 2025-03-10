MLB》美版大谷翔平轟444英尺怪力轟！春訓OPS繳破2火燙表現

卡利亞諾內。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在大學以投打二刀流著名的皇家大物卡利亞諾內（Jac Caglianone）在今天面對釀酒人的熱身賽再度展現怪力，轟出距離444英尺的超大號全壘打，春訓的整體進攻指數（OPS）高到破表來到2.098。

卡利亞諾內在3局下半迎來本場首打席，面對到先發投手希瓦利（Aaron Civale）的紅中卡特球大棒一揮掃出中右外野大牆，春訓第3轟出爐，擊球初速上看114.6英里（約184.4公里）且飛行距離來到444英尺；5局下半第2打席還擊出距離383英尺的深遠長打，個人累計11個打數敲出6支安打，其中有3發的全壘打，打擊率突破五成來到0.545。

請繼續往下閱讀...

在強大的砲管之下，相對地許多人會討論卡利亞諾內的揮空問題會在職業等級的賽事展現出來，但根據總教練奎特拉羅（Matt Quatraro）的觀察，卡利亞諾內春訓時並不常出現失去重心去追打的問題，且只要球進入他設定的好球帶，他就能做出很好的揮擊。

而卡利亞諾內也針對這個問題，在休賽季做出調整，他說：「我在這個休賽季調整的重點是縮小我的好球帶以及保持我的打擊策略，並了解什麼是我能所掌握的。我感覺我現在看球看得很仔細，揮棒的時機也很正確，總而言之整體揮棒的感覺很棒，希望能繼續延續下去。」

JAC CAGLIANONE. OH MY GOODNESS pic.twitter.com/EdzNw3bv3j — MLB （@MLB） March 9, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法