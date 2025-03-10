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NFL》美足二刀流新星自認比大谷翔平辛苦！名將批：他去打棒球看看

2025/03/10 12:43

杭特、大谷翔平。（資料照）杭特、大谷翔平。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

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〔體育中心／綜合報導〕大聯盟道奇二刀流巨星大谷翔平，自挑戰美國職棒以來，持續在投打兩端展現百年難得一見的天賦。日前即將參與NFL選秀的美式足球二刀流新星杭特（Travis Hunter）卻認為自己的工作比大谷翔平還辛苦，也引發傳奇球星批評。

杭特在科羅拉多大學博爾德分校時期司職角衛與外接手，去年年底更是拿下象徵美國大學美式足球最高榮譽海斯曼獎。日前他在選秀聯合測試營（NFL Combine）的訪問中表示，自己正在做的事情比大谷翔平還困難，「因為這對身體的負擔更大。大谷翔平是位偉大的球員，但在美式足球中，你必須做的事情更多。」

杭特這番話在網路引發熱烈討論，近日身為《ESPN》名嘴的NFL名人堂近端鋒夏普（Shannon Sharpe），在《First Take》節目上針對杭特的言論表示：「我認為大谷所做的事情更艱難，因為要在這個等級達到如此成就的選手，可能只有貝比魯斯（Babe Ruth）與大谷翔平2人。」

另外，生涯6度入選職業盃的前明星外接手「Ochocinco」強森（Chad Johnson）也直言：「我們應該讓杭特去打擊籠裡面站著，看看他能不能打中時速95英哩的快速球。不管你多麼有運動天賦，這是完全無法相提並論的。」

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