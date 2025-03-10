變態！中國桌球教練徐克性騷美國女隊員 國際桌總公布噁心對話

中國桌球前運動員、教練徐克，涉嫌性騷美國女隊員被國際桌總公布對話紀錄。（圖擷自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國桌球前運動員、教練徐克，於2021年1月1日成都國際訓練營涉嫌性騷美國女隊員，國際桌球總會（ITTF）近來公布中英對照對話紀錄並懲罰禁賽10年，徐克對此喊冤並試圖挑起愛國情緒，但中國網友不買單紛紛痛斥他想搞政治對立。

徐克9日發出聲明，指稱這起事件發生在2020年12月31日跨年聚會期間，各國的隊員和教練都先行離開回房間，美國女隊員卻留下來繼續跟他聊天，想要請他當教練並詢問薪資、私人感情問題，不過他當時都一一婉拒了。

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徐克說，美國女隊員回去房間後，又打電話指稱她的房間就在斜對面10公尺左右，希望他能過來談談，徐克便敲門進去短暫停留，全程花費不到1分鐘。

徐克一副義正辭嚴地表示，這個事情發生在中國境內，而他是中國公民，整個事情應由中國司法管轄，卻由國際桌總單方面做出裁決，顯然違反了程序公正，讓他感到非常冤枉。

不過，從國際桌總公開的紀錄可以看到，女方在通話時指稱已經凌晨3點半真的很睏了，男方（徐克）則猴急地要對方提供房間號碼，女方迫於無奈之下只好說出是305，但強調自己真的要睡了，向徐克表示「Goodnight，OK？」

然而，徐克當時竟還死死糾纏，要求對方開門再聊個天，國際桌總指出，徐克隨後未經女方允許就強行進入房內，並在受害者明確表達拒絕時，仍擁抱對方還將手伸入受害者的褲子裡。

中國網友看了國際桌總所公布的通話紀錄和徐克的說法後，紛紛痛斥徐克居心叵測、想用愛國主義綁架輿論。網友指出，國際桌總並沒有在對話紀錄裡指明受害者是哪國人，徐克卻一直提到是美國隊員，顯然是想操縱中美之間的對立情緒。

中國網友還砲轟徐克「孽障」、「建議割掉作案工具」、「怎麼有臉發聲明」，有微博用戶直指「我們不喜歡美國，但是更憎恨管不住下半身毫無羞恥心的人，比如你」。

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