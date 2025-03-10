中職》獅隊第5號洋投有另類亮點！打擊功力曾獲日球迷激讚

衛蘭德。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊日前確定無法留下去年王牌勝騎士，但洋將補強腳步快，繼續約布雷克，且找來新洋投梅賽斯、蒙德茲和飛力獅之後，數日前確定簽下第5位洋投衛蘭德（Joe Wieland）。

衛蘭德今年35歲，同時具有美、日、韓3國職棒資歷，2012年代表教士隊體系初登大聯盟，在大聯盟4季有12場出賽、生涯防禦率6.32。

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獅隊領隊蘇泰安透露，衛蘭德已經簽約完成，預計本月中、下旬向球隊報到。

2017年，衛蘭德轉戰日職，在橫濱隊效力2季，首年拿下單季10勝、防禦率2.98。2019年，衛蘭德轉戰韓職起亞虎隊，該季他留下8勝10敗、防禦率4.75成績單，和獅隊簽約前，衛蘭德去年則是效力墨西哥聯賽塔巴斯科奧爾梅克人隊（Olmecas de Tabasco）。

衛蘭德生涯資歷豐富，效力日職時期，由於隸屬的橫濱隊屬中央聯盟，並無指定打擊制，衛蘭德必須上場打擊，他的打擊技巧相對其他投手群而言相對更佳，還曾在延長賽上場代打，當時是球迷話題。

2017年，衛蘭德單季有著2成29打擊率、3轟和12打點，球迷更笑稱其防禦率計算時，失分須先扣除打點，形成「衛蘭德式防禦率」。該年度，衛蘭德的單季第10勝是面對廣島，他在投球上5局失7分（6責失）表現普通，卻交出單場猛打賞且開轟、單場4打點。

美職生涯方面，衛蘭德效力教士和道奇隊時期，國聯仍有指定打擊制，他在美職留下12打席、打擊率1成67和2打點成績。

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