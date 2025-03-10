晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》獅隊第5號洋投有另類亮點！打擊功力曾獲日球迷激讚

2025/03/10 14:04

衛蘭德。（資料照）衛蘭德。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊日前確定無法留下去年王牌勝騎士，但洋將補強腳步快，繼續約布雷克，且找來新洋投梅賽斯、蒙德茲和飛力獅之後，數日前確定簽下第5位洋投衛蘭德（Joe Wieland）。

衛蘭德今年35歲，同時具有美、日、韓3國職棒資歷，2012年代表教士隊體系初登大聯盟，在大聯盟4季有12場出賽、生涯防禦率6.32。

獅隊領隊蘇泰安透露，衛蘭德已經簽約完成，預計本月中、下旬向球隊報到。

2017年，衛蘭德轉戰日職，在橫濱隊效力2季，首年拿下單季10勝、防禦率2.98。2019年，衛蘭德轉戰韓職起亞虎隊，該季他留下8勝10敗、防禦率4.75成績單，和獅隊簽約前，衛蘭德去年則是效力墨西哥聯賽塔巴斯科奧爾梅克人隊（Olmecas de Tabasco）。

衛蘭德生涯資歷豐富，效力日職時期，由於隸屬的橫濱隊屬中央聯盟，並無指定打擊制，衛蘭德必須上場打擊，他的打擊技巧相對其他投手群而言相對更佳，還曾在延長賽上場代打，當時是球迷話題。

2017年，衛蘭德單季有著2成29打擊率、3轟和12打點，球迷更笑稱其防禦率計算時，失分須先扣除打點，形成「衛蘭德式防禦率」。該年度，衛蘭德的單季第10勝是面對廣島，他在投球上5局失7分（6責失）表現普通，卻交出單場猛打賞且開轟、單場4打點。

美職生涯方面，衛蘭德效力教士和道奇隊時期，國聯仍有指定打擊制，他在美職留下12打席、打擊率1成67和2打點成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中