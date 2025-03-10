MLB》大都會強打捕手阿瓦瑞茲勾狀骨骨折 預計缺陣6到8週

阿瓦瑞茲。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）今天表示，陣中23歲強打捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）因左手勾狀骨骨折必須進行手術，預計將缺陣6到8周。

門多薩表示，阿瓦瑞茲在昨日進行實戰打擊時，就感覺左手不太舒服，「他在第2個打席之後，感覺手的內部怪怪的，訓練師帶他去照X光後發現骨折的情形，他明天就會去動手術，會缺席6到8個星期。」

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棒球營運總裁史登斯（David Stearns）也證實了此消息，並期盼他傷癒後就能馬上回到場上，「身為捕手，左手是他的接球手，所以就現實層面來看，我們傾向他的恢復時間大概在6到8周，這也是我們所期許的，我們預期這個傷勢並不會非常漫長。」

現年23歲的阿瓦瑞茲，自2023年起成為了大都會當家捕手，且也能夠在進攻端有所貢獻，生涯3個球季出賽228場，繳出.221/.294/.423的打擊三圍，標準化進攻指數（OPS+）99。

雖然陣中的先發捕手因傷缺陣，但教頭門多薩則認為，這給予了其他選手一個跳出來的機會，「其他人會得到很多機會，我們對自己陣中的球員有信心，另外我也確信David和團隊會一如往常的從其他隊尋找解方，這是給其他人一個挺身而出的機會。」

而在阿瓦瑞茲的傷勢確定將無法健康開季後，出賽數僅次於他的托倫斯（Luis Torrens）可能會被視為接替的人選，而在小聯盟3A也還有Hayden Senger與里茲（Jakson Reetz）可作為備案，此外在2022年以首輪選中的Kevin Parada以及前雙城捕手威廉斯（Chris Williams）也是人選之一。

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