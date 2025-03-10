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高球》「擁抱毛孩 欣中有寧」公益揮桿 葉欣寧為流浪毛孩募得370萬

2025/03/10 14:14

葉欣寧在生日這天舉辦公益活動，為毛孩募款。（多拏運動顧問有限公司提供）葉欣寧在生日這天舉辦公益活動，為毛孩募款。（多拏運動顧問有限公司提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣高球好手葉欣寧熱心公益，更有一顆熱愛動物的心，今年特地選在她生日3月7日當天，舉辦「擁抱毛孩 欣中有寧」公益球敘活動，透過球敘與義賣，為流浪毛孩募款，活動因為她的好人緣獲得極大支持，當天合計募得超過370萬元，將捐給簡媽媽狗園、楨愛浪孩與犬山居等收容中心，希望以具體行動來改善流浪毛孩環境。

葉欣寧舉辦活動當天是3月7日，正巧是她37歲生日，募得總額又是370萬元，數字透露出的種種巧合，加上活動當天沒有受到前幾天的雨勢影響，讓她充滿感恩，認為這一切都是上天的完美安排。

原本早有捐助流浪毛孩的公益計畫，葉欣寧打算用比賽獎金支持，卻因為受傷，無法完成目標，她決定舉辦公益球敘活動，並在社群媒體號召友人一同支持，獲得很大回響，尤其職業高球選手包括張靖翎、石澄璇、郭艾榛、彭婕、李黛翎、倪珮儀、涂郡庭、黃郁心、曾彩晴、梁宜羚、楊之華等人參與志工團，並在第6、16洞擔任關主，就募到21萬元。

球敘活動冠蓋雲集，更展現葉欣寧的好人緣，體育圈包括鄭志龍、陳信安，演藝圈更有羅志祥、胡盈禎、巫啟賢、民雄、于冠華、楊雅筑、成語蕎、康茵茵等人共襄盛舉，都是葉欣寧過去在高爾夫結緣的好友，得知公益活動，就立刻親身參與。

義賣更是獲得極大迴響，義賣商品除了葉欣寧的粉紅一號木桿與愛寵白白與嘟嘟的親筆畫作，分別由古府餐飲董事長蔡國明以10萬元與興富發副總兼發言人廖昭雄30萬元標下，還有「台灣隊長」陳傑憲的親筆簽名球棒，以及12強國手朱育賢在冠軍賽再見雙殺的親筆簽名手套，則都由百辰創新股份有限公司董事長鄭德篆以合計42萬元豪氣標下。

葉欣寧原本不期待有太多迴響，但來自各界友人的善心，讓她感動不已。他選擇的三個受贈單位，都是她親自到現場去看過，去接受負責人，實際感受對流浪毛孩的安置與愛護，才做出決定，期待善款能幫助到更多流浪毛孩。

特別感謝出錢出力出場地的廠商們大大支持，讓更多的毛孩得到更多的照顧，分別是：光禹國際集團、財團法人國寶高爾夫體育運動發展基金會、東華菁英高爾夫球俱樂部、聯聚建設、建大輪胎、Adidas golf、Bridgestone golf、、全成製帽、康醫生技、清浦高爾夫練習場、My管管直播公司、UNIX、保利建設、法蘭絲股份有限公司、維大力、海尼根、LAB.golf、Step golf 室內高爾夫、PING golf、 Ominx

葉欣寧在生日這天舉辦公益活動，為毛孩募款。（多拏運動顧問有限公司提供）葉欣寧在生日這天舉辦公益活動，為毛孩募款。（多拏運動顧問有限公司提供）

葉欣寧在生日這天舉辦公益活動，為毛孩募款。（多拏運動顧問有限公司提供）葉欣寧在生日這天舉辦公益活動，為毛孩募款。（多拏運動顧問有限公司提供）

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