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勇士對決拓荒者、林昀儒領銜征戰重慶冠軍賽 今日賽事轉播預告

2025/03/11 07:04

柯瑞。（資料照）柯瑞。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事，第一場由湖人對陣籃網，近期連勝被中斷的湖人，40歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）傳出傷情無法出陣，他們將要對上東部第12的籃網。第二場比賽將由勇士對決拓荒者，勇士在引進巴特勒（Jimmy Butler）後戰績扶搖直上，近10場比賽只吞1敗，碰上西部後段班的拓荒者，誰能贏下勝利，敬請鎖定轉播。

2025年WTT重慶冠軍賽開打，台灣一哥林昀儒男單首輪將遭遇南韓一哥張禹珍，台灣好手高承睿32強對上的是世界排名第一的林詩棟；台灣一姐鄭怡靜女單首輪則對上世界排名第4的中國名將陳幸同，黃怡樺碰到世界排名第5的日本一姐早田希娜，遞補參賽的簡彤娟，首輪則對上世界排名35的荷蘭女將伊爾蘭。

羽球方面，全英公開賽開打，台灣一哥周天成領銜，台灣也有多組人馬出陣，請觀眾不要錯過。

NBA

07：30 湖人@籃網 緯來體育、愛爾達體育1台
10：30 拓荒者@勇士 緯來體育

桌球

10:00 WTT冠軍賽 重慶站 32強 （上） 愛爾達體育2台
12:20 WTT冠軍賽 重慶站 32強 （中） 愛爾達體育2台

羽球

18：00 全英公開賽（上） 愛爾達體育3台
23：00 全英公開賽（下） 愛爾達體育3台

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