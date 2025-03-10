瑜伽》「後期就不需要飛撲了」李洋分享瑜伽帶來的幫助

李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕兩屆奧運羽球男雙金牌名將李洋受邀擔任「2025台灣國際瑜伽日」活動大使，今在記者會分享瑜伽對自己帶來的幫助。

李洋2020年疫情前接觸瑜伽訓練，他透露，當時是因為想要突破，由於國訓中心已經具備所有專項運動該有的訓練，就與防護員一同尋找合適的瑜伽教室，「阿天（周天成）之前有嘗試皮拉提斯，我就想說試試看瑜伽。」

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李洋指出，瑜伽能夠訓練柔軟度與敏捷度，也是相當挑戰極限的身心靈運動，他透露，自己之前髖部的活動度比較不足，「過去都會以其他方式避免使用，不過在練了瑜伽後，一些比較極限的救球就比較跨得出去了。」

李洋表示，兩屆奧運期間都維持一週約兩次的瑜伽訓練，被問及瑜伽是否對在場上的飛撲有幫助，他也笑說，「與其說有幫助，應該是不太需要飛撲了，我後期的比賽都沒有飛撲了，因為延展得到，為什麼要飛撲？」

靈性與瑜伽界大師——印度喜馬拉雅悉達—阿克夏爾上師（Grand Master Akshar）在臺灣學生蔡宛臻的邀請下，將在6月21日國際瑜伽日帶領5000人在台灣一起創造12個瑜伽體式的世界紀錄。李洋也將參與此項挑戰，他今與阿克夏爾上師在記者會一同展示瑜伽動作、互相贈禮，隨後更前往內湖運動中心進行球敘。

李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）

李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）

李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）

李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）

李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）

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