晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 愛運動

瑜伽》「後期就不需要飛撲了」李洋分享瑜伽帶來的幫助

2025/03/10 15:55

李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕兩屆奧運羽球男雙金牌名將李洋受邀擔任「2025台灣國際瑜伽日」活動大使，今在記者會分享瑜伽對自己帶來的幫助。

李洋2020年疫情前接觸瑜伽訓練，他透露，當時是因為想要突破，由於國訓中心已經具備所有專項運動該有的訓練，就與防護員一同尋找合適的瑜伽教室，「阿天（周天成）之前有嘗試皮拉提斯，我就想說試試看瑜伽。」

李洋指出，瑜伽能夠訓練柔軟度與敏捷度，也是相當挑戰極限的身心靈運動，他透露，自己之前髖部的活動度比較不足，「過去都會以其他方式避免使用，不過在練了瑜伽後，一些比較極限的救球就比較跨得出去了。」

李洋表示，兩屆奧運期間都維持一週約兩次的瑜伽訓練，被問及瑜伽是否對在場上的飛撲有幫助，他也笑說，「與其說有幫助，應該是不太需要飛撲了，我後期的比賽都沒有飛撲了，因為延展得到，為什麼要飛撲？」

靈性與瑜伽界大師——印度喜馬拉雅悉達—阿克夏爾上師（Grand Master Akshar）在臺灣學生蔡宛臻的邀請下，將在6月21日國際瑜伽日帶領5000人在台灣一起創造12個瑜伽體式的世界紀錄。李洋也將參與此項挑戰，他今與阿克夏爾上師在記者會一同展示瑜伽動作、互相贈禮，隨後更前往內湖運動中心進行球敘。

李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）

李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）

李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）

李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）

李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）李洋（右）展示瑜伽動作，也與阿克夏爾上師互相贈禮。（記者盧養宣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中