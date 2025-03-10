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羽球》英文爛是廣告效果？李洋：真的那麼差教育部會罵我

2025/03/10 16:20

李洋出席國際瑜伽日記者會。（記者盧養宣攝）李洋出席國際瑜伽日記者會。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕兩屆奧運羽球男雙金牌名將李洋擁有不少活動代言，近期成為知名人工智慧英語學習平台首位品牌代言人，在廣告中的「破英文」引發討論，過去的搭檔王齊麟更還特地到捷運站找他的廣告看板拍影片，李洋今也澄清，自己的英文其實沒那麼糟糕。

李洋在2021年泰國年終賽奪冠後受訪面對外媒英文提問爆出一句「供蝦毀」，該片段引起廣大球迷熱議，退役後他接下英語學習平台代言，在廣告中說著不流利的英語，自嘲是「最爛英文代言人」。

李洋今出席「國際瑜伽日」記者會，受訪時被問及此說，其實英語就是一項工具，「但大家都把它想得太難了，包括我之前也是，我雖然字彙量可能沒有像齊麟那麼多，但現在出國也都是先勇敢開口講，錯了再改，沒有人天生英語就很厲害，除非是母語。」

李洋笑說，其實自己具備基礎英文能力，沒有像影片中那麼差，「要這麼差的話教育部會罵我吧，說我九年國教教去哪裡了，我還是碩士畢業，北市大會先罵我吧（李洋為台北市立大學運動競技系研究所碩士）。」

李洋表示，想先當反面的代言人，等到把英文學好後，就可以證明英文爛不重要，重點是有沒有努力學習，那麼影片是否為廣告效果？李洋說，「我們不要形容是廣告效果，應該是『我就爛，沒關係』，我要成為最差的，這樣我努力才有意義，至於是不是效果，反正大家有開心到就好。」

「國際瑜伽日」活動今也邀請靈性與瑜伽界大師——印度喜馬拉雅悉達—阿克夏爾上師（Grand Master Akshar）出席，李洋透露，稍早也有與上師以英文溝通交流，「因為我之前有去印度打過聯賽，對印度也算熟悉，羽球的英文我也都懂大概8成。」

李洋出席國際瑜伽日記者會。（記者盧養宣攝）李洋出席國際瑜伽日記者會。（記者盧養宣攝）

李洋出席國際瑜伽日記者會。（記者盧養宣攝）李洋出席國際瑜伽日記者會。（記者盧養宣攝）

李洋出席國際瑜伽日記者會。（記者盧養宣攝）李洋出席國際瑜伽日記者會。（記者盧養宣攝）

李洋出席國際瑜伽日記者會。（記者盧養宣攝）李洋出席國際瑜伽日記者會。（記者盧養宣攝）

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