棒球》亞洲盃U18五人制棒球明開打 台灣隊力拚衛冕和青奧門票

第2屆亞洲盃U18五人制棒球錦標賽將於明天在台北信義區香堤大道廣場開打。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕第2屆亞洲盃U18五人制棒球錦標賽將於明天在台北信義區香堤大道廣場開打，今天舉行開賽記者會，代表出席的台灣隊隊長陳巧琳和副隊友宋米家誓言完成連霸，取得青年奧運參賽資格。

台灣隊在上一屆於馬來西亞吉隆坡舉行的比賽贏得冠軍，今年移師台北，共有台灣、日本、韓國、香港、馬來西亞、泰國和伊拉克等7隊參賽，冠軍將直接取得明年在塞內加爾卡達舉行的青奧參賽資格，前3名也將取得今年在墨西哥舉行的世界盃門票。

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陳巧琳和宋米家表示，球隊備戰的狀況和氣氛都非常好，希望在自家球迷加熱情應援之下，把冠軍留在台灣。而對於衛冕的頭號勁敵，陳巧琳和宋米家都認為是日本。日本也是記者會上宣言以冠軍為目標的另一隊，其它球隊多以前3名為目標。

台灣隊明天上午10點首戰馬來西亞，下午3點出戰韓國，無需門票就可以觀賞比賽。

台灣隊正副隊長陳巧琳、宋米家誓言拿下U18亞洲盃五人制棒球賽金盃。（記者林正堃攝）

台灣隊正副隊長陳巧琳、宋米家誓言拿下U18亞洲盃五人制棒球賽金盃。（記者林正堃攝）

台灣隊誓言拿下U18亞洲盃五人制棒球賽金盃。（記者林正堃攝）

台灣隊誓言拿下U18亞洲盃五人制棒球賽金盃。（記者林正堃攝）

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