羽球》至今看退役影片還是很感動 李洋回顧生涯最難忘的瞬間

李洋/王齊麟拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣羽球一姐戴資穎生涯致敬特展近期在松山文創園區舉行，同樣擁有輝煌生涯的兩屆奧運羽球男雙金牌名將李洋表示，這樣的活動對於運動員來說是很棒的事。

戴資穎目前仍在養傷，對於是否退休並未說死，李洋今被問及小戴的特展時表示，無論是特展或是退役儀式，都是讓大家再次認識這位選手的機會，畢竟運動員一路走來真的不容易，「這也表示台灣愈來愈重視運動員的發展。」

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李洋透露，至今在網路上看到自己的退役回顧影片仍相當感動，「不知道小戴有沒有這樣的感覺，但有時候當選手的時候還沒有這種感覺，有時候退役後才會覺得，原來我當初做過這些不容易的事。」目前擔任國體大副教授的李洋更說，「我現在就會希望學生做得比我更好，那表示我有成就他人的能力。」

被問及看影片時印象最深刻的瞬間，李洋坦言還是走過低谷在巴黎奧運二度奪金的時刻，「那時候有很多風風雨雨，我跟齊麟一度要拆夥、感情沒那麼好，到現在還可以當朋友，用旁觀者的角度跟他分享對比賽的看法。」

李洋回憶奪金的不容易時說，「我們2024年沒有一次打進四強，當時看到抽到有5隊的小組，也是想著出線就好，看著我們上到天堂再掉到地獄後，再一路爬上來，情緒就會湧上心頭。」

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