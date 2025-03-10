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棒球》預約明年再來！韓職隊春訓體驗台南城市魅力

2025/03/10 17:14

南韓職棒樂天巨人隊、NC恐龍隊結束在台南亞太國際棒球訓練中心春訓，返國後立即表達明年再訪的高度意願。（台南市政府提供）南韓職棒樂天巨人隊、NC恐龍隊結束在台南亞太國際棒球訓練中心春訓，返國後立即表達明年再訪的高度意願。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南韓職棒樂天巨人隊、NC恐龍隊結束在台南亞太國際棒球訓練中心春訓，返國後立即表達明年再訪的高度意願，也對台南城市溫暖的氣候與美食文化留下了好印象。

台南的城市魅力近年躍上南韓主流媒體，南韓YT節目《十五夜頻道》特別來台南拍攝，王牌製作人羅PD與《機智醫生生活》演員金大明親自走訪私房景點，對台南特有的街景與美食讚賞不己。

上個月正值職棒國際交流賽期間，台南市長黃偉哲接待來訪的恐龍隊球迷旅遊團及應援團，準備充滿地方風味的伴手禮，包括玉井芒果乾、東山咖啡、奇美鳳梨酥等，及台南吉祥物魚頭君LED燈送給南韓朋友。旅行團一行人之後也走訪安平古堡、孔廟等景點，進一步認識台南在地文化。

春訓期間黃偉哲也曾帶著肉包、珍奶等美食探班，更與球員們一同品嚐甕缸雞，期盼明年球團來台南春訓時，再介紹他們認識更多在地美食、景點。

黃偉哲表示，透過棒球交流，讓南韓球員以及球迷有機會親身體會台南城市之美，未來更希望帶動「球迷旅遊團」風氣，藉由國際隊伍來台南進行棒球交流的同時，吸引國外棒球粉絲組團來台南看球賽、吃美食、逛景點。

春訓期間台南市長黃偉哲帶著肉包、珍奶等美食探班。 （台南市政府提供）春訓期間台南市長黃偉哲帶著肉包、珍奶等美食探班。 （台南市政府提供）

台南市長黃偉哲接待來訪的恐龍隊球迷旅遊團及應援團，透過美食、景點認識台南多元文化。 （台南市政府提供）台南市長黃偉哲接待來訪的恐龍隊球迷旅遊團及應援團，透過美食、景點認識台南多元文化。 （台南市政府提供）

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