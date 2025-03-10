中職》高雄辦桌門票秒殺！球星、女孩碰拳會明開賣

球星女孩碰拳會資格劵將採「實名制」，每張1000元。（中職提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2025台灣運彩中華職棒開季宣傳將移師高雄展覽館，3月15日於高雄展覽館北館N2區舉行，邀請高雄內門知名辦桌洪師傅掌廚，近百桌的「開季團圓大辦桌」活動開賣1分鐘便全數秒殺，進場還能拿到Team Taiwan高雄限定款毛巾一條。

今年開季宣傳活動旨在邀請球迷團圓，日前公布應援團陣容後，今日揭曉球星出席名單，中信兄弟黃恩賜、林暉盛，統一獅郭俊麟、胡金龍，樂天桃猿黃子鵬、嚴宏鈞，味全龍蔣少宏、陳子豪，富邦悍將江國豪、江少慶，台鋼雄鷹陳柏清、陳宇宏，六隊球星準備和大家在開季宣傳活動熱情相見。

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球星女孩碰拳會資格劵將採「實名制」，每張1000元（可折抵現場CPBL商店商品1000元），每場次限量100名，明天（11日）中午12點在ibon售票系統限量開賣，不用大辦桌入場門票，球迷皆可購買資格券參加，每人限購2張。購票的球迷享當日開季宣傳場邊CPBL SHOP快速通關，可以提前在早上10點進場至場邊商店購買開季宣傳系列商品，資格券同市值新台幣1000等值商品兌換劵，限3月15日現場CPBL SHOP官方商店使用，逾期未兌換者不另行退款及提供商品兌換。

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