籃球》東超下季恐無TPBL球隊 秘書長齊文駿：持續溝通中

林書豪。（資料照，新北國王提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣球隊在本季東亞超級聯賽繳出亮眼成績，不過下季可能只會有PLG的球隊能夠參與東超，對此TPBL秘書長齊文駿表示，仍持續與東超討論中。

桃園領航猿在東超總冠軍賽不敵廣島蜻蜓，不過拿下亞軍已寫下台灣球隊新猷，新北國王則在季軍戰力退琉球黃金國王，締造隊史最佳紀錄。

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只是國王去年夏天離開PLG加入新聯盟TPBL，PLG副會長陳建州日前表示，東超已經和PLG簽下5年合約，接下來東超仍會以PLG隊伍為主，也意味著TPBL球隊可能無法參與東超。

對於東超下季可能沒有TPBL球隊，秘書長齊文駿受訪表示，聯盟與東超高層保持良好關係，也持續討論參賽事宜，他認為，若東超是想要讓東亞最強的隊伍互相競爭的話，接受TPBL球隊參賽，可以提高聯賽的公信力，「但他們是商業的聯賽，有最後的決定權，我們也會尊重他們的決定，我相信他們還在觀望。」

國王與領航猿結束東超賽事後又要馬不停蹄征戰由FIBA亞洲籃總舉辦的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）東亞資格賽，齊文駿指出，國王是以上季PLG冠軍身份取得門票，聯盟與FIBA亞洲籃總溝通後，下季可望有TPBL的門票，「兩個聯盟若在籃協的眼裡是平等的，在FIBA應該也是平等的。」

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