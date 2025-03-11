TPBL》「我們都在為台灣籃球努力」齊文駿與陳建州保持良好關係

TPB秘書長齊文駿。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣籃壇去年夏天一度看見合併曙光，最後仍分裂為兩個聯盟，擁有7支球隊的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）找來具NBA中國策略及發展副總裁資歷的齊文駿擔任秘書長，上任逾半年，他指出，建立品牌需要時間，但會持續開拓更多球迷。

齊文駿去年9月接下秘書長一職，半年來在媒體前曝光不多，對台灣球迷而言相對陌生，他坦言，因為中文沒有那麼流利，很多事情有賴兩位副秘書長（陽和平、王志群）幫忙傳達，但接下來聯盟會有很多新的計畫與合作值得球迷期待，「下半季會有比較多我的聲音。」

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齊文駿透露，聯盟計畫與海外轉播單位合作，有望突破現有的球迷基礎，吸引更多亞洲球迷關注，他表示，「台灣是很特別的市場，球團經營球隊，利益不一定是最大目標，但長期而言我還是希望建立一個財務上相對健康的籃球環境。」

齊文駿表示，這項轉播合作有望吸引國際球迷關注台灣籃球，最快這個月就會公布好消息，相信對台灣的運動環境是非常重要的進展，「台灣的球迷可能對於沒能合併很失望，在合併之前，我們也要多觸及不同圈子，在不同的地方撒下種子。」

對於球迷會持續拿兩聯盟進行比較，齊文駿坦言，比較是很自然的事，但聯盟的態度就是把自己該做的事做好，他更認為，兩聯盟不應該搶同一群球迷，「而是要一起想辦法拉進更多球迷，吸引新的球迷是我專注的方向。」

齊文駿指出，新聯盟成立不到一年，建立品牌或熱度需要時間、需要資源，「最直接的方法就是看數據，如果我們的線上觀看人數、收視率、進場人數都有成長，表示我們努力的方向是對的，當然也還有很多進步的空間。」

對於台灣籃壇近年休賽季必有紛擾，齊文駿說，「我不覺得這是紛擾，紛擾其實就是談判與溝通，溝通後希望有好的結果，包括球團與球團之間、聯盟與聯盟之間。」

是否會與PLG副會長陳建州溝通？齊文駿則回應，「我們經常在活動場合遇到，也都會聊天，保持非常好的關係，但台灣籃球的未來不是只有我跟陳建州兩個人，有很多不同的人要一起努力、一起溝通，我還是很樂觀的。」

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