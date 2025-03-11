晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》「我們都在為台灣籃球努力」齊文駿與陳建州保持良好關係

2025/03/11 07:05

TPB秘書長齊文駿。（資料照，記者廖振輝攝）TPB秘書長齊文駿。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣籃壇去年夏天一度看見合併曙光，最後仍分裂為兩個聯盟，擁有7支球隊的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）找來具NBA中國策略及發展副總裁資歷的齊文駿擔任秘書長，上任逾半年，他指出，建立品牌需要時間，但會持續開拓更多球迷。

齊文駿去年9月接下秘書長一職，半年來在媒體前曝光不多，對台灣球迷而言相對陌生，他坦言，因為中文沒有那麼流利，很多事情有賴兩位副秘書長（陽和平、王志群）幫忙傳達，但接下來聯盟會有很多新的計畫與合作值得球迷期待，「下半季會有比較多我的聲音。」

齊文駿透露，聯盟計畫與海外轉播單位合作，有望突破現有的球迷基礎，吸引更多亞洲球迷關注，他表示，「台灣是很特別的市場，球團經營球隊，利益不一定是最大目標，但長期而言我還是希望建立一個財務上相對健康的籃球環境。」

齊文駿表示，這項轉播合作有望吸引國際球迷關注台灣籃球，最快這個月就會公布好消息，相信對台灣的運動環境是非常重要的進展，「台灣的球迷可能對於沒能合併很失望，在合併之前，我們也要多觸及不同圈子，在不同的地方撒下種子。」

對於球迷會持續拿兩聯盟進行比較，齊文駿坦言，比較是很自然的事，但聯盟的態度就是把自己該做的事做好，他更認為，兩聯盟不應該搶同一群球迷，「而是要一起想辦法拉進更多球迷，吸引新的球迷是我專注的方向。」

齊文駿指出，新聯盟成立不到一年，建立品牌或熱度需要時間、需要資源，「最直接的方法就是看數據，如果我們的線上觀看人數、收視率、進場人數都有成長，表示我們努力的方向是對的，當然也還有很多進步的空間。」

對於台灣籃壇近年休賽季必有紛擾，齊文駿說，「我不覺得這是紛擾，紛擾其實就是談判與溝通，溝通後希望有好的結果，包括球團與球團之間、聯盟與聯盟之間。」

是否會與PLG副會長陳建州溝通？齊文駿則回應，「我們經常在活動場合遇到，也都會聊天，保持非常好的關係，但台灣籃球的未來不是只有我跟陳建州兩個人，有很多不同的人要一起努力、一起溝通，我還是很樂觀的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中