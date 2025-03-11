日本B聯盟》想到滋賀看球參考這篇！游艾喆推薦你好吃好玩的

比賽開打前的球場內環境。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／專題報導〕台灣這個賽季有3名球員加入日本B聯盟1級球隊，包含效力於滋賀湖泊的游艾喆、名古屋戰鷹的曾祥鈞以及秋田北部喜悅的阿巴西。不少台灣球迷躍躍欲試，想去日本旅行順便觀看職籃球賽，為自家球員加油打氣。

滋賀湖泊主場為Shiga Daihatsu Arena，位在大津市，可從大阪、京都車站搭乘JR至瀨田站，再換乘接駁車，直達比賽場館。一走出瀨田車站即可看見接駁車站牌，可一次購買來回車票較為划算。

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即便球場周邊沒有太多商店，但比賽期間場館外都有餐車，瀨田車站外也有便利商店、速食店儂特利等，不用擔心用餐問題。

赴日約半年，游艾喆逐漸適應當地生活，但他笑說，自己比較宅一點，加上又要練球、比賽，很少有時間出門。不過，身為滋賀球隊的一員，他很推薦球迷到附近的琵琶湖走走，「琵琶湖很美，我聽說有一些設施像是SUP，也有些地方可以下水。」

至於好吃的日本食物，自認不挑食的游艾喆表示，日本美食他推薦燒肉，「因為我自己很喜歡燒肉，吃了很多間日本燒肉，但可能我不是美食專家，覺得每一間都很好吃。歡迎大家來日本玩，順便看比賽，日本是很好旅遊的國家，閒暇之餘來看比賽，我們球隊主場氛圍很好。」

球迷若從外地來，可搭乘JR到瀨田車站，站外有接駁車可直達滋賀湖泊主場。（記者粘藐云攝）

球迷若從外地來，可搭乘JR到瀨田車站，站外有接駁車可直達滋賀湖泊主場。（記者粘藐云攝）

球迷若從外地來，可搭乘JR到瀨田車站，站外有接駁車可直達滋賀湖泊主場。（記者粘藐云攝）

日本職籃強調在地化，瀨田車站隨處可見滋賀湖泊球隊視覺。（記者粘藐云攝）

滋賀主場的球場外宣傳看板，游艾喆成為球隊主打球星。（記者粘藐云攝）

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