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MLB》大谷翔平夯191公里怪力長打 山本由伸5局7K好投退響尾蛇奪首勝

2025/03/11 08:05

山本由伸和大谷翔平。（合成圖）山本由伸和大谷翔平。（合成圖）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天熱身賽與響尾蛇交手，「日本最強投」山本由伸繳出5局飆7K失1分的好投，大谷翔平敲出擊球初速191公里的強勁長打，道奇終場以6：2贏球，山本收下今年熱身賽首勝。

大谷翔平日前對戰白襪2打數無安打，中斷連續4場有安打的好表現，但今天仍維持好手感，首局首打席就從響尾蛇31歲右投柯提斯（John Curtiss）手中敲出強勁的右外野二壘安打，擊球初速達118.5英哩（約191公里），下一棒艾德曼（Tommy Edman）也敲安上壘，佛里曼（Freddie Freeman）適時擊出清壘的中外野二壘安打，一舉灌進2分，助隊先馳得點。T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）在2局下的長打送回第3分。

山本由伸首局投出三上三下，2局用三振順利化解一二壘得圈有人的危機，3局上再投出三上三下並飆出2次三振，第4局出現亂流，先後被莫雷諾（Gabriel Moreno）和格羅弗（LuJames Groover）敲出安打，形成一三壘有人，之後格羅弗再靠著山本的暴投推進至二壘，瓦格斯（Ildemaro Vargas）的二壘滾地球送回響尾蛇第1分，追到1：3落後兩分。

山本由伸5局上連飆2K力保無失分，此役先發5局用75球，被敲4支安打失1分，另有7次三振和1次保送，熱身賽防禦率為4.15。

道奇5局下再添2分，包括奧特曼（James Outman）的帶有1分打點的三壘安打，莫雷諾敲出中外野陽春砲追回1分，杜西亞（Hunter Feduccia）7局下擊出長打送回替補敲安的金慧成，進帳道奇第6分，終場就以6：2擊敗響尾蛇，山本由伸今年熱身賽首勝開胡。

大谷翔平此役3打數1安打，跑回1分，另外吞下1次三振，熱身賽打擊率為0.353，OPS高達1.036。

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