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MiLB》林維恩WBC資格賽展現鬥志 運動家投手教練稱讚

2025/03/11 07:22

林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔中央社〕台灣19歲投手林維恩今年新加入美國職棒運動家隊，在經典賽資格賽的霸氣、拚勁表現受到母隊注意，小聯盟投手統籌教練麥費朗說「他展現很強的鬥志」。

林維恩年僅19歲，擁有190公分身高、左投優勢，以130萬美元（約新台幣4204萬元）合約加盟運動家，這筆簽約金甚至超越當年郭泓志125萬美元，締造台灣左投新紀錄。

結束2月底經典賽（WBC）資格賽之後，林維恩返回母隊報到，展開美國職棒生涯第一個春訓。他接受中央社記者訪問說，很滿意自己在資格賽的表現，最近牛棚練投，感覺投球狀態維持很好。

林維恩在台北大巨蛋4萬人大場面，展現霸氣。運動家小聯盟投手統籌教練麥費朗（Mike McFerran）印象深刻：「他對我們來說是全新的球員，但他在資格賽上展現了強烈的鬥志。

麥費朗談到林維恩，對林維恩的個性印象深刻：「他的個性是他身上最傑出的特質，他很有趣，跟他相處很容易令人開心。他是一名左投，有很棒的球威，我們期待他未來的表現。」

林維恩表示，資格賽上場，的確有一點壓力，但他面對壓力的態度是「上去沒有一定要表現怎樣，如果丟不好，我們再去從影片改進」。

林維恩剛加入球隊，雖然身邊有翻譯人員，但他與隊友互動不少，經常找機會與隊友聊天、講英文。

他表示，去年簽約之後，曾短暫到美國訓練，當時還無法跟隊友溝通，每次都要拿出手機翻譯，現在自己更適應環境，也比較敢開口。

林維恩近日牛棚練投，狀態維持資格賽期間的高檔，他說直球狀態向來都很好，曲球、滑球、變速球的準度都有投出來。他期待自己持續進步，朝向大聯盟一步步邁進。

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