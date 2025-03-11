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MLB》洋基壞消息！塞揚王牌柯爾動TJ手術 2025年賽季提前報銷

2025/03/11 07:43

柯爾。（資料照，法新社）柯爾。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基今天宣布，當家王牌柯爾（Gerrit Cole）將在當地時間週二動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），2025年賽季報銷。這將重創去年殺進世界大賽的條紋軍先發戰力。

柯爾本季在春訓熱身賽出賽2場，共投6局失7分，防禦率為10.50，其中他在美國時間上週四的熱身賽僅投2.2局狂掉6分，他在賽後出現手肘不適，做初步影像檢查後，他曾表示對自己的手肘狀況很擔心，他於美國時間週一拜訪名醫艾爾崔克（Dr. Neal ElAttrache），尋求第二意見，洋基隊最後決定讓柯爾動TJ手術。

身為2023年美聯塞揚獎得主的柯爾，2024年季前也遇到手肘問題，他當時被診斷為神經發炎跟水腫現象，當時並未接受手術，透過休養與復健調整。柯爾於去年6月19日重返大聯盟賽場，上季例行賽交出8勝5敗、防禦率3.41的成績。柯爾在季後賽5場先發，拿到1勝、防禦率2.17的表現，幫助洋基打進世界大賽。

洋基去年的美聯新人王希爾（Luis Gil）右肩闊背肌嚴重拉傷，至少缺陣3個月的時間。如今柯爾動TJ手術，球季提前報銷，影響條紋軍先發戰力。

柯爾今透過社群媒體Instagram宣布，這次的手術是「職業生涯中必要的下一步」，他提到，「我還有很多可以奉獻的東西，將全心投入接下來的復健過程，我會每天努力復健，並在2025年支持洋基隊的每一步。我熱愛這項運動、喜愛競爭，我迫不及待想重返投手丘，並比以往更強大。」

柯爾在2019年季後與洋基簽下一份9年3.24億美元的合約，去年季後柯爾原本想跳脫合約，但洋基隊無意增加2029年3600萬美元合約的選擇權，讓柯爾最後續留條紋軍，沿用剩下4年1.44億美元合約（約新台幣47.6億）。

洋基隊今年的先發輪值中，有羅冬（Carlos Rodon）、新同學佛里德（Max Fried）、施密特（Clarke Schmidt）、史卓曼（Marcus Stroman）等人，25歲沃倫（Will Warren）也有望爭取先發位置。

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