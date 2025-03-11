MLB》道奇教頭羅伯斯獲4年10億延長大約 平均年薪創總教練新高

羅伯斯。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，洛杉磯道奇與總教練羅伯斯（Dave Roberts）達成一份4年延長合約的協議，這份約總值為3240萬美元（約新台幣10.7億元），平均年薪810萬美元創下大聯盟教頭最高紀錄。

芝加哥小熊總教練康索（Craig Counsell）的5年4000萬美元合約，仍是大聯盟教頭最大合約，但平均年薪略低於羅伯斯。

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羅伯斯自2016年起執掌道奇隊兵符，除了2021年排國家聯盟西區第二外，9年執教中有8度摘國聯西區龍頭，四度奪國聯冠軍，兩度摘得世界大賽冠軍，例行賽勝率平均高達6成27。

從2016年至2024年，道奇隊在例行賽和季後賽中共贏得907場，這段期間只有兩隊的勝場數超過800場，分別是休士頓太空人的862場、紐約洋基的807場。

不過，羅伯斯執掌道奇隊兵符期間，多次在季後賽提前出局，像是2019年賽季豪取106勝，卻在國聯分區賽敗給國民；道奇在2022年、2023年都在國聯分區賽敗給教士和響尾蛇。

羅伯斯在2024年賽季展現沉著冷靜的作風，協助道奇隊度過季初日本巨星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平的賭博醜聞，以及球季中的傷兵潮，率領道奇在國聯西區封王。

道奇隊去年在季後賽只有3名先發投手可用，國聯分區賽碰上教士隊時一度面臨淘汰邊緣，羅伯斯在系列賽G4運用牛棚車輪戰贏球，並靠日籍投手山本由伸在系列賽G5的好投逆轉晉級，並一路打進世界大賽。道奇最後擊敗洋基，摘得自1988年以來首個完整賽季冠軍。

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