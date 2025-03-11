MLB》難擠進開季名單？小笠原慎之介3.2局失5分 春訓防禦率破7

小笠原慎之介。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民隊日籍左投小笠原慎之介今天在熱身賽先發面對馬林魚，小笠原主投3.2局失5分3分自責，國民隊終場以5比10輸球。小笠原慎本季在熱身賽4場先發，防禦率是偏高的7.56。

小笠原慎之介首局被馬林魚打者諾比（Connor Norby）敲陽春砲掉分，第2局被敲2安、丟1次保送而失掉1分。小笠原第3局因隊友守備失分、丟2次保送，以及被保利（Graham Pauley）敲適時安，單局失掉2分。

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第3局2出局後，小笠原慎之介「暫時」退場，第4局再度回到投手丘。小笠原該局被馬林魚羅培茲（Otto Lopez）敲適時安再掉1分。

總計小笠原慎之介主投3.2局，被敲7安包含1轟，，失掉5分有3分自責，丟3次保送、賞2次三振。小笠原今年在熱身賽先發4場，拿到1勝2敗、防禦率7.56，共投8.1局失11分有7分自責，被打擊率為3成90，每局被上壘率為2.52。

小笠原慎之介在熱身賽表現欠佳，華盛頓當地媒體MASN Sports的記者祖克曼（Mark Zuckerman）撰文提到，小笠原可能沒有足夠的時間去證明自己能進開季名單。小笠原過往在春訓期間投過多的用球數，今天也用83球才投完3.2局。

現年27歲的小笠原慎之介在日職中日龍一軍共9個賽季，累積46勝55敗、平均防禦率3.62。他在今年季前以2年350萬美元合約轉戰國民隊。

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