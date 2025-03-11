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MLB》大谷翔平自打球無礙 主帥談怪力長打：一般人根本打不出來...

2025/03/11 08:38

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平今天在與響尾蛇的熱身賽中，擊出春訓第2支二壘安打，擊球初速高達118.5英哩（約191公里）。對此，總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚大谷總是能做到普通人都無法做到的事情。

大谷翔平。（今日美國）大谷翔平。（今日美國）

大谷翔平日前對戰白襪2打數無安打，中斷連續4場有安打的好表現，但今天仍維持不錯手感，1局下首打席瞄準響尾蛇31歲右投柯提斯（John Curtiss）的91.1英哩卡特球，一棒掃出右外野二壘安打，擊球初速達118.5英哩（約191公里），並靠著佛里曼（Freddie Freeman）的清壘長打回來得分。大谷此役3打數1安打，吞下1次三振，熱身賽打擊率為0.353，OPS高達1.036。

大谷翔平敲出強勁長打，擊球初速已經很接近他在正式比賽最快119.2英哩（約191.8英哩）的紀錄。對此，道奇主帥羅伯斯受訪大讚大谷，「他是一個非常優秀的球員，一般人根本不可能打出這種球，但大谷總是能做到普通人都無法做到的事情。」

大谷翔平5局下擊出自打球擊中腹股溝，一度痛苦倒地，最後吞下三振黯然離場。羅伯斯對此回應，大谷並無大礙。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

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